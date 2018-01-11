超频内存性能提升显著――HyperX Predator DDR4高效稳定

【天极网DIY硬件频道】从SDRAM到DDR、DDR2及DDR3，每一代内存都要横跨多代PC平台。正因如此，内存的换代更令人关注。早在2012年，DDR4内存标准规范就公布了，相比DDR3，DDR4内存具有频率更高、速度更快、容量更大、电压更低、更节能等特点，正如此，随着近几年平台的更替，DDR4逐渐成为了主流。

对于新装机和升级的玩家来说，原本就性能出众的DDR4内存，在合理超频后还可以获得更强的整机性能，进一步增加可玩性。但是，普通内存的颗粒品质和设计规格较为一般，在超频后常会出现高延时和系统运行不稳定的现象。因此，想要稳中取胜，很多玩家们会选择HyperX Predator DDR4 3333这种支持一键超频的发烧级产品。

拒绝蓝屏死机 一键超频高效稳定

DDR4内存凭借低电压和高频率的特性，让它拥有相当出色的超频性能，普通的DDR4内存频率一般在2133-2400MHz，经过超频之后可以达到2666MHz乃至2800MHz的频率，数据看上去虽然性能提升明显，但是同样会产生一些不良的影响，比如延迟增加，高电压造成的芯片不稳定，温度更高，容易蓝屏、死机、花屏，内存的寿命也会大打折扣。

HyperX Predator DDR4 3333内存是专为超频设计的发烧级内存产品，精选高品质颗粒，延迟更低，频率更高。HyperX Predator DDR4 3333还支持 Intel XMP 的配置文件，并且已针对 Intel 最新芯片组进行优化，用户无需手动调节时序，只需进入BISO简单选择配置文件即可获得相应的超频频率，轻松完成平台超频，实现高达3333MHz的内存频率，并且100%经过工厂测试，安全稳定，兼顾性能与可靠性。用户无需再为超频的繁琐设定和不稳定的后果买单。

与此同时Predator DDR4内存设计了坚固的黑色铝制散热器，不仅造型炫酷起到美化机箱的效果，还能带来强悍的散热能力。插拔方便的金手指曲线设计，也实现了与主板更贴合与稳定的接触。

性能提升显著 游戏应用快人一步

不通过实际测试，显然是无法展示Predator DDR4 3333的强大超频能力的，在主板中设定XMP一键超频之后，HyperX Predator DDR4 3333内存的频率轻松实现了3333MHz，在如此高的频率之下，内存的延迟也只有16-18-18-36，竟然比普通2400内存标配的17-17-17-39的延迟还要低!

通过AIDA64 Cache&Memory Benchmark的测试，可以看到2400MHz频率下内存读取、写入、复制的速度分别为33581 MB/s、35820 MB/s、30901 MB/s，延迟55.0 ns，而XMP一键超频为3333MHz后，读取、写入、复制的速度达到了44974 MB/s、48032 MB/s、40057MB/s，分别提高了33.9%、34.1%、29.6%，延迟为44.3ns，降低了10.7ns，性能提升非常明显。

通过3DMARK测试得分也可以看出，HyperX Predator DDR4 3333内存对于整机的提升非常显著，在大型游戏和软件中可以显著加快运行速度。最重要的是，高负载下整机的稳定性也非常出色。

HyperX Predator DDR4系列内存凭借出色的设计、颗粒品质和性能，为电脑提速提供了强有力的保障。由于高端内存受到内存颗粒涨价的影响较小，对于发烧级用户来讲，Predator DDR4售价方面比普通DDR4内存更具性价比，所以无论是从性能提升的角度上还是后期可玩性上来考虑，HyperX Predator DDR4超频内存都更值得为致力于打造高性能主机的用户和内存升级的用户来选购。

天极新媒体 最酷科技资讯 扫码赢大奖

评论