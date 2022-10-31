KLEVV科赋CRAS XR5 RGB超频电竞内存条体验评测

【天极网DIY硬件频道】近期英雄联盟S12全球总决赛正如火如荼的进行中，激烈的战况引来了全世界电竞迷们的目光。除了熬夜观看世界赛，绝大部分的电竞迷们会在此期间登录游戏账号一展身手，而性能出色的设备会让游戏体验加分不少。

说起来今年是设备更新换代的好时机，CPU、主板、显卡、内存条都迎来了全面的升级。不过很多消费者在DDR4和DDR5中纠结，但从趋势来看随着DDR5内存条与其他配件的兼容性越发成熟与稳定，DDR5内存条面替代DDR4内存条只是时间问题。与DDR4相比，DDR5提供2个独立子通道，内存列数从16个增至32个，突发长度也从8增至16，在速度上带来了全面的提升，同时额定电压为1.1v，低于DDR4(1.2v)，耗电降低约20%。

所以若是考虑今年换机的话，不如直接一步到位，省得后续再折腾。就在上个月底，KLEVV科赋正式宣布推出新一代DDR5超频电竞内存条――CRAS XR5 RGB。作为一款超频电竞内存条，科赋CRAS XR5 RGB采用了全新DDR5记忆体标准，能够适配第12代Intel Core处理器和Intel Z690晶片组主机板等主流平台。目前它提供的是32GB(16GB*2)套装，分为6000MT/s或6200MT/s两种主频可选，并支持Intel XMP(Extreme Memory Profile)3.0一键超频功能，适合超频爱好者、PC用户、游戏玩家和专业内容创作者。

产品外观

科赋CRAS XR5 RGB包装上采用赛博风格的色彩搭配，使内存条更加的引人注目，包装右上方标有产品的规格，标明了这款产品为32GB(16GB*2)6200MT/s套装。

由于科赋CRAS XR5 RGB带有独特的光条设计，因此包装背面除了注意事项外，还备注了其支持的灯控品牌：Razer雷蛇 / ASUS华硕 / Gigabyte技嘉 / MSI微星 / ASRock华擎。以及支持Intel XMP(Extreme Memory Profile)3.0一键超频功能。

打开包装后，看到科赋CRAS XR5 RGB实物的感受更加惊艳。以白色为主、黑色为辅的配色效果非常好看，未点亮的灯条和产品型号文字则以灰色呈现，与黑白两色在视觉效果上形成了很好的平衡。

宽大的马甲设计出了给内存条做装饰外，更主要的是承担了散热的效果，大面积的铝质散热片增加了内存条的被动散热能力，从而确保内存条在高频下也能具备良好的运行状态。另外，作为DDR5内存条，防呆口设置在了靠中间的位置，这也是与DDR4内存最直观的不同之处。

当然最让人期待的还是顶部无边角环形导光条，惊鸿一瞥的设计让人印象深刻，支持主流的RGB灯光控制软件，它具有1680万色RGB色彩呈现。在插上主板后目眩神迷的灯光效果给用户带来了一场视觉盛宴。

实测效果

科赋CRAS XR5 RGB的兼容性非常优秀，这款产品通过四大主板制造商(微星、华硕、技嘉、华擎)的QVL测试，因此它能轻松兼容于市面上各大主流主板。本次测试平台采用微星MAG Z690 TORPEDO DDR5版本，之所以选择这块主板，主要在于它支持第12代Intel适用于LGA 1700插槽、支持高达 6400(OC) MHz的DDR5内存、高效散热组件设计和M.2冰霜铠甲、2.5G LAN和英特尔Wi-Fi解决方案、Lightning M.2、Lightning USB 20G、AUDIO BOOST 5，以及多GPU的特性，其性能出色且适用性广泛，适合不同类型的用户选择。

评测平台核心配置如下：

先使用CPU-Z对科赋CRAS XR5 RGB的参数与规格做进一步的了解，如内存所采用的DDR5存储芯片来自SK Hynix，XMP-6200工作电压为1.30V，内存XMP最大带宽为DDR5-6200(3100MHz)。

由于科赋CRAS XR5 RGB支持最新的Intel XMP 3.0技术，使其设置非常便捷，无需专业的硬件知识储备，简单几步就能在BIOS中完成超频，有效避免了新手用户因参数设置错误导致硬件故障的情况发生。

内存频率：DDR5-4800

测试1：使用DDR5-4800的频率，时序调用是40-40-40-76 CR2。性能部分，读取速度为73604MB/s、写入速度为67939MB/s、复制速度为66997MB/s、延时为88.0ns。

内存频率：DDR5-6200

测试2：使用DDR5-6200的频率，时序调用是40-42-42-77 CR2。性能部分，读取速度为94064MB/s、写入速度为84532MB/s、复制速度为85340MB/s、延时为71.3ns。

体验总结

从测试来看科赋CRAS XR5 RGB这款产品凝结了KLEVV科赋目前最强的研发和设计实力，它所具备的强劲性能给用户带来了卓越的使用体验;出色的兼容性让它能够与多品牌平台完美搭配;优雅的外观造型不仅提升了产品的颜值，同时铝制散热片能让其在运行时更加稳定;最让人流连忘返的还是无边角环形导光条，1680万色的色彩表现能让玩家战斗力加倍。

此外，最让人放心的还是在于产品的售后，科赋CRAS XR5 RGB提供了完善的终身质保服务，用户购买后能够更加安心的进行售后保障。