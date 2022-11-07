更强性能 彰显醒目风格，Kingston FURY野兽（Beast）DDR4 RGB内存特别版

【天极网DIY硬件频道】RGB已经是大多数改机玩家最爱的属性，“自从用了RGB后,感觉电脑性能提升了100%”这话流传已久，也就证明RGB在改机中的实力。金士顿一直是存储行业中的佼佼者，旗下游戏品牌Kingston FURY的内存产品，无论是性能还是颜值在存储届更是数一数二。

接下来，一起来看看这款Kingston FURY最新推出的野兽(Beast)DDR4 RGB内存特别版吧。

外观设计

在外包装设计上采用全封闭设计，相当简约规整的设计风格，同时内存本体就在透明全包外壳中，一目了然。包装背面印有内存所支持的灯控软件，包括微星、技嘉、华硕、华擎等主流板卡品牌，当然也少不了自家的FURY CTRL，能设置多种灯光颜色、灯效及整体灯光联动介绍。

套装内为两条16GB内存。内存条外形保持着传统内存方正的外观设计，黑色PCB基板与醒目的白色散热马甲组成。与众多品牌内存的硬朗风格不同，这款内存流畅的弧形线条搭配白色马甲更有一种简单清爽的感觉。

回到产品本身，大面积的金属散热片大幅增加了内存的被动散热能力，保证内存在高频状态下能够稳定运行。

值得一提的是，Kingston FURY野兽(Beast)DDR4 RGB内存特别版还支持AMD Ryzen系统，可以有效提升玩家的设备。

光效展示

顶部布局有RGB灯光区域，采用的是白色内磨砂处理的导光罩与内置的RGB灯带的组合。灯条开启后，内磨砂的导光罩能将灯光柔和且均匀的展示出来。高端的电竞氛围感油然而生。

配合FURY CTRL软件或主板制造商的控制软件，玩家可实现多元化的灯效展示。不论是静态的颜色展示还是动态的灯光效果，都能满足玩家多样化的需求。其中FURY CTRL软件，光动态灯效就有多达16种的选择，相比其他“灯厂”提供了非常丰富的选择。

并且内存还整合了金士顿专利Infrared Sync Technology技术，加上内存内部丰富的灯珠分布，可以实现延迟低，充满动感和活力的RGB灯效。

了解了内存酷炫的外观与炸裂的灯效后，我们现在就来看看这款Kingston FURY野兽(Beast)DDR4 RGB内存特别版在性能上的实际表现吧。

测试数据

AIDA64 Memory性能测试

2400MT/s，时序17-17-17-39

经过测试，2400MT/s频率的读/写/复制速度达到36287MB/s、35606MB/s、36325MB/s，内存延时最终达到91.4ns。

SiSoftware Sandra测试

1、内存带宽测试

这是一套功能强大的系统分析评测工具，拥有超过30种以上的测试项目，主要包括有 CPU、Drives、CD-ROM/DVD、Memory、SCSI、APM/ACPI、鼠标、键盘、网络、主板、打印机等。除了具有强大的功能外，使用也很方便，易于上手。

DDR4-2400频率的带宽测试：28.45GB/s

在双通道的搭建下，DDR4-2400频率状态下的内存带宽可以达到28.45GB/s。

2、内存延迟测试

DDR4-2400频率的内存延迟：54.1纳秒

Kingston FURY野兽(Beast)DDR4 RGB内存特别版 的内存延迟为54.1纳秒。

拥有一款高性能的内存，可以有效提高我们电脑的运行速度。无论是学习、工作，还是游戏，都能给用户提供更加舒适，更为畅快的使用体验。Kingston FURY野兽(Beast)DDR4 RGB内存特别版就是这么一款能够给予用户最优升级方案的内存。这款内存同时经过测试和认证，获得世界领先主板制造商的认证，可以顺利帮助用户增强个人风格并释放强大性能。此外，金士顿提供终身保固和免费技术支持，进一步增强了Kingston FURY野兽(Beast)DDR4 RGB内存特别版的市场竞争力。