雷克沙“小蓝”NM610 PRO固态硬盘好价直降 2TB大容量到手价低至899元

作者：Lord_ViTa

前段时间，雷克沙推出了NM610 PRO这款面向入门级PCIe 3.0 NVMe固态硬盘市场的优质新品。它在外观、性能等多种方面都迎来改变与提升，有望成为下一个小白装机、存储升级的爆款产品。

外观方面，NM610 PRO一改NM610的黑色主色调，而是将包装盒与盘身标签都换上了蓝色新装。盘身标签沿用入门级产品的融合设计，将品牌Logo和产品名称与规格、SN码等信息集中在颗粒一侧的标签上，背面则不另外配置标签。它采用主流的M.2 2280规格、单面颗粒设计，保障笔记本、MTX、NUC等紧凑型PC的适配安装性。包装内容则一如既往，除固态硬盘本身外，还装入了快速安装指南和质保说明的纸质材料，以及一颗固定用螺丝。

而在硬件性能方面，NM610 PRO采用PCIe 3.0规格，全新升级的NVMe 1.4协议，标称顺序读写可达3300MB/s与2600MB/s，相比其他入门级PCIe 3.0固态硬盘产品，它具有更强的读取性能。容量选择上，NM610 PRO提供500GB/1TB/2TB三种方案，充分考虑用户对大容量仓库盘的定位与实用性需求。

NM610 PRO另一个重要的应用场景是移动存储，也就是作为固态硬盘盒的搭档为我们提供随身的大容量高性能存储服务。通过搭配采用USB 3.2 Gen2规格Type-C接口的固态硬盘盒产品，NM610 PRO能够充分释放读写性能与接口潜力，实现1000MB/s左右的连续读写性能。不亚于采用同规格接口的移动固态硬盘(pSSD)产品，并且在系统热迁移、存储升级、DIY乐趣、性价比等方面具有突出优势。

综合来看，雷克沙NM610 PRO固态硬盘是一款充满潜力的入门级产品，在外观设计有很高辨识度的同时拥有性能“越级”体验。而这款高性价比新品近期也在雷克沙京东自营旗舰店迎来“中秋存储好礼购”优惠促销活动，2TB顶配大容量版本预购到手价低至899.9元的同时，还可通过晒单参与抽送固态硬盘盒、蓝牙耳机等超值活动。有兴趣入手一块大容量高性能“仓库盘”，或是自己DIY一块便携式存储设备的消费者一定不能错过。