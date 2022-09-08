轻薄随行，比快更快――西数My Passport随行SSD版

作者：CHO

【天极网DIY硬件频道】作为一名影视专业的在校大学生，丰富多彩的课余生活可以为我带来很多素材和灵感。我去年加入了学校的滑板社团，空闲的时候经常约同学一起滑板、拍视频，不仅可以交到新朋友、锻炼身体，还能熟练我的拍摄、剪辑能力。

都说上了大学就没作业了，但事实上大学的作业不会变少，只会更丰富。临近返校，专业方面的原创视频剪辑作业还差一个没完成，恰好在网上看见滑板品牌推出的线上视频有奖征集活动，作为一名滑板爱好者，这波福利既能完成专业作业，还有机会获得展示机会，简直就是一举两得。

考虑到专业性质，需要经常剪辑视频，用过剪辑软件的同学都知道，工程文件必须和素材路径匹配，如果学校的笔记本、家中的台式机都装剪辑软件的话，用硬盘拷来拷去，一旦路径不同、素材不完整，就会导致工程文件错误。所以，暑假期间的所有视频作业我都选择直接将剪辑软件安装在西数My Passport随行SSD版里，剪辑的时候将素材全部拷贝在里面，再也不用担心工程文件找不到素材了。这次外出拍摄就决定带上它了。

新媒体时代，讲的就是一个快字。和同伴一起拍摄完成后赶紧找一家快餐店，将拍摄素材第一时间导入硬盘中进行剪辑并且发布提交，毕竟有了西数新伙伴的支持，这场和时间的赛跑我是不会输的。

那大家也可能会问，在外置移动固态硬盘里剪辑视频，能行吗？从我的实操经验来说，这是完全不用担心的，西数My Passport随行SSD版借助NVMe技术拥有高达1050MB/s的读取速度和1000MB/s的写入速度，并不会拖累性能。原创脚本，视频素材，日常照片等内容都统一存放在硬盘内，后续带到学校交作业也不用花时间拷贝，既轻巧又高效。

而且固态硬盘还配备USB 3.2 Gen2技术，附赠了USB-C线缆以及与旧系统一起使用的USB-A适配器，格式化后能兼容Windows和Mac系统，无论是自己电脑还是学校老师的电脑都能读取硬盘中的数据，返校的时候保证作业按时提交，和老师的沟通交换意见也比较顺畅。

除了剪辑视频需要用到它，作为一个影视专业的学生，我也时常看一些经典的影视作品提升自己的审美，培养自己的剪辑能力。暑假期间的拉片作业、素材二次特效剪辑训练生成的高清视频动不动就好几个G，外置的硬盘能够减轻电脑本身的负担，而且快速的读取、写入速度不亚于内置的硬盘，不会影响观片、剪辑时的体验。它的密码保护功能也能随时随地保护数据安全。

素材存储的设备选好了，那该怎么携带呢？无论是哪一种运动，都不希望身上有过多东西的束缚。My Passport 随行SSD版拥有方便、超薄的外观设计，时尚前卫，光滑的手感可以轻松地收纳在背包中，随身携带到任何地方，即使放在口袋中也不妨碍滑行中做任何动作。

一想到硬盘，第一反应就是脆弱、不能摔，更何况是滑板，这么容易摔跤的项目。好在My Passport 随行SSD版能够承受最高两米的跌落保护，可以应付一些滑板中常见的复杂环境与情况，保证一天辛苦拍摄的素材不被破坏，毕竟每一条成功的路线背后都冒着巨大的风险拍摄。

接下来就要返校开学了，将暑假中的作业全部保存在My Passport 随行SSD版里，放在口袋中，方便携带，其中的文件资料又安全。无论在家、学校还是在户外，学习、创作效率全面提速。有了它，即刻享受自由吧!