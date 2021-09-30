七彩虹DDR5内存即将上市！前期准备已基本完成

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】按照现在的信息，英特尔将会在10月底发布第十二代酷睿 Alder Lake处理器，同时还将首发DDR5内存和PCIe 5.0通道。伴随着DDR5内存上市时间的逼近，不少玩家对内存的规格信息和设计特点并不了解。

从硬件规格上，DDR5内存的频率将从4800MHz起步，比当下主流的DDR4-2666MHz高出将近一倍。DDR5的I/O带宽最高能达到6.4Gbps，单个内存芯片的密度可达64Gbit(单颗8GB)，与DDR4单颗2GB容量相比，能够带来多达4倍的提升。另外，DDR5内存的超频性能依然值得期待，目前已有厂家实现7200MHz的超高频率。

不少厂家正在不断地放出包括频率、带宽、容量等DDR5新品的规格，七彩虹的DDR5新品内存也即将上市，目前正在进行外观的打样与设计。

从七彩虹爆料的无马甲内存条可以看到，DDR5的PCB设计与DDR4非常相似，金手指的设计也是288PIN，但DDR5的引脚布局与DDR4不同，让这两代内存无法实现同插槽兼容，使用DDR5内存需要购买有对应插槽的主板。

除了引脚设计外，DDR5的另一个重要变化就是将原来位于主板的电源IC，直接转移到内存PCB上。可有效提升DDR5内存的兼容性、信号完整性，提供更可靠、更稳定的性能。也让DDR5内存能够以更低的功耗运行，电压由DDR4的1.2V降低至1.1V，节能的效果更好。

对于用户来说，DDR5内存能带来游戏性能提升，相信较高的首发价格，会让不少玩家望而却步。