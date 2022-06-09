HighPoint发布8端口M.2 NVMe RAID扩展卡

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】虽然PCIe 4.0通道的固态硬盘能能够提供不错的容量和读写性能，但面对专业用户的大容量存储和更高的可靠性需求，传统固态硬盘就难以满足。如何在电脑中扩展出更大容量的硬盘，是专业用户头疼的问题。

近日，提供专业存储解决方案的制造商HighPoint发布M.2 HPC系列RAID控制器新品，带来最高64TB容量和高达55000MB/s的阵列速率扩展卡，分别是SSD7540与SSD7140A。SSD7540与SSD7140A采用PCIe形态，拥有单槽厚度和相对紧凑的外形，同时还能够提供不俗的性能与大容量存储。

HighPoint SSD7540采用PCIe 4.0 x16接口，得益于以性能为中心的NVMe架构，智能交换技术可为每块NVMe设备分配4条PCIe 4.0通道，带来8GB/s的带宽。结合当下最大8TB的单盘容量，可带来最高64TB、最大28000MB/s的读取速度。如果选择双卡方案，还可翻倍至120TB容量@55000MB/s读速。

SSD7500和SSD7000系列8端口M.2 NVMe RAID控制器采用HighPoint的高级NVMe RAID引擎，支持一个或多个RAID 0/1/10阵列、JBOD(跨度)配置或让每块SSD保持独立。RAID 0可将阵列容量和性能最大化，RAID 1镜像则旨在提升数据的安全性，通过优化RAID阵列，满足特定的顺序/随机IO吞吐量需求。

作为HighPoint NVMe解决方案的特色之一，SSD7500系列控制器支持RAID 10配置，兼顾性能与数据安全性。此外，交叉同步RAID技术在带有两个闲置的PCIe x16插槽的系统中，可通过将两张8端口阵列卡成一个16端口设备来运行。

兼容性方面，SSD7500系列PCIe 4.0扩展卡可在Windows/Linux平台上运行，每张卡都可托管一个或多个支持启动的RAID阵列/SSD。

HighPoint SSD7140A扩展卡则采用PCIe 3.0 x16接口，单卡最高支持64TB容量和14000MB/s速率。同样能够极大的提升需要长期顺序读写的大型应用场景。

价格方面，HighPoint SSD7540和SSD7140A已经开卖，售价分别是1099美元(约7380元)和729美元(约4895元)。

编辑点评：对于普通用户来说，HighPoint的扩展卡的售价可谓十分高昂，而且单个8TB容量的NVMe固态硬盘售价维持在万元左右，一套价格接近九万元，普通消费者难以承受。