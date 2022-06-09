我的新生活：618办公好物推荐，助你打造满分工位

作者：CHO

【天极网DIY硬件频道】让自己的工作环境更舒适一些，已经成了现代上班族追求的一个小确幸，毕竟，有了好环境、好装备才能更好的输出。一天有24小时、1440分钟、86400秒，然而我们有超过三分之一的时间都是在办公室度过的，一个舒适、整洁的办公环境不仅可以提高工作效率，还能保持一整天的好心情。

今天就为为大家推荐3款618办公室好物，助力小伙伴们提升工作效率，心情up up up!

东芝Advance(V10)系列移动硬盘

后疫情时代，用户对数据存储的安全性、便捷性需求越来越重视。不论是居家办公，亦或是数字娱乐，都离不开存储设备。数据存储带来的实用性，让每个人的数字生活各成一派。方便携带的移动硬盘还能作为备份介质，将重要文件放在其中，避免电脑中的文件意外丢失而使自己陷入焦虑。

东芝作为存储行业大佬，产品的性能之强悍自然毋庸置疑。支持USB 3.2 Gen 1接口，传输速度快，工作效率更胜一筹。1TB/2TB/4TB容量可选，满足不同用户的需求。并且此系列移动硬盘还有不俗的颜值，4种配色(墨黑、酒红、黛绿和米白)可选，不论是小哥哥还是小姐姐，总有一款满足你。外壳采用织纹饰面，辨识度很高，还防指纹。

整体小巧精致，以1TB、2TB产品为例，尺寸为78mm*109mm*14mm，重量也仅仅只有149g，适合日常随身携带。无论是在办公室，还是将数据文件备份带回家，一手即可掌控全局，再加上硬盘的四角采用了圆角处理，握持感也就更加舒适了。

东芝Advance(V10)系列硬实力过硬，增值化的软实力同样深厚，硬件存储搭配软件实现非常实用的硬盘密码保护、数据自动备份等功能，随着场景应用的多元化，移动硬盘已不仅仅是作为单一数据存储和迁移之用，整个存储过程中的数据安全以及数据实时备份等功能对于消费者来说也越来越重要。

丢数据是大家很关心的一个使用问题，对于打工人来说，每一个工作成果都是非常不容易的。所以备份数据成了大家要经常做的事情，东芝的Storage Backup Software存储备份软件很好的解决了这一难题，它的操作界面简单直观，十分便捷。用户只需选择需要备份的文件和文件夹，设置好备份间隔与时间就可以，剩下的工作即可以自动完成，效率可谓是相当高。

备份数据的问题解决了，那么移动硬盘的安全性如何保证呢？随着隐私意识的不断加强，人们对于自己存储在移动硬盘内的数据变的越来越敏感，给硬盘加密成为移动硬盘必不可少的一项功能，此硬盘为用户免费提供Storage Security Software密码保护软件，通过非常直观的设置之后，就可以对全盘进行密码保护，每次需要访问硬盘内的数据时必须要输入密码才能访问，保证了数据不会被没有权限的人访问到。

总结一下，东芝Advance(V10)系列移动硬盘是一款实力出色的产品，无论是在外观设计，还是传输速度和稳定性上，都可以成为我们日常生活中常备的数码好物，再加上安全性和三年的质保，这绝对是一款618值得入手的好产品。

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罗技MX KEYS键盘

“工欲善其事，必先利其器”，好的工具往往能够带来成倍的效率。特别作为办公族，趁手好用的硬件是非常有必要的。作为办公使用的键盘手感轻快好用之外，简约造型同样是相当主重要的。

罗技推出这款MX KEYS键盘一定能够满足各位码字的需求。

罗技MX KEYS在外观上才用了圆弧形的全键盘设计，外形线条流畅硬朗，小键盘的设计在办公输入数据的时候还是比较便捷的。键盘在主键盘区和小键盘区的键帽上都进行了一个凹面的设计，凹面的设计比较贴合手型，再加上哑光的设计，能给用户带来特别好的手感与反馈感。

罗技MX KEYS可以配对3台不同的设备进行操作，然后通过Easy-Switch™ 按钮即可轻松切换设备。并且键盘A面的左下角有两个针对不同系统设计的按键，按下cmd切换到Windows布局，按下opt切换到macOS布局。对于双系统操作的办公人可以说是非常友好了。

在功能键区，用户只需按下Fn+Esc，即可在媒体控制和Fn键之前轻松切换，无需按住Fn。

还可根据自己的需求对键盘的背光进行手动的调节。罗技在MX KEYS上还添加了几个对于商务用户特别实用的工具快捷键，例如锁屏键、相机、计算器。

罗技MX KEYS键盘采用的球形凹面键帽设计使用起来非常的顺滑，光线感应的背光对眼睛带来很舒适的感受，静音的按键设计也会给你以及你身边的人一个安静的环境。可以说是非常适合日常的办公需求了。

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万魔活塞豆降噪版PistonBuds Pro

在快节奏的城市生活中，耳机几乎是每个人的必需品。无论是通勤路上还是办公室内，戴着耳机，听着属于自己的音乐会非常享受，并且灵感迸发。因此有一款音质好、经得起折腾的真无线蓝牙耳机很重要。

万魔活塞豆降噪版的充电仓里采用了磁吸的设计，只要将耳机靠近腔体，不需要对的很准，就会自动磁吸进去。简约时尚的开盖式结构，能为握持提供一定的阻尼感。仓体整体使用黑色磨砂涂层，有效防脏污和指纹。整体线条和材质质感高级细腻，扁平的收纳盒设计能更好的收入口袋，并确保你的口袋在装入收纳盒后依旧服帖，适合通勤使用。

耳机腔体放入收纳盒后即刻实现快充，配合充电盒充电能够使用30小时(降噪关)。就本人来说，按照日常通勤来回2小时以内，加上午休1小时追剧，不充电使用一个礼拜妥妥的，免去耳机没电的烦恼。即使偶尔忘记充电，在洗漱或是换衣服的时候快充5分钟，就能继续拥有1小时的音乐陪伴。即使在办公室，利用泡茶、冲咖啡的时间也能使自己“电量满满”。

万魔活塞豆降噪版搭载QuietMax双馈降噪，每个耳机融合前馈和后反馈麦克风进行瞬时消噪，深度降噪可达38dB，有效屏蔽外界噪声。加上人体工学耳塞设计，佩戴更贴合耳道，出色的物理降噪性能，也令降噪效果更为卓越。无论是在地铁上，还是在办公室中，轻触即可滤除恼人杂音，瞬间沉浸音乐氛围。全新升级的10mm 全音域航钛发声单元让自己全身心享受音乐，投入到工作当中。

轻巧的重量、合格的续航、经典的细节点缀，以及经典活塞音质的一脉相承，无论是热爱音乐的运动爱好者，还是通勤的办公日常一族，万魔活塞豆降噪版都是一款非常值得推荐的真无线蓝牙耳机。

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