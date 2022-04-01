英特尔NUC 12 Extreme的内存和固态硬盘该怎么选？

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随着当下桌面文化的兴起，体积小巧可灵活摆放的NUC成为越来越多DIYer的选择。对于很多玩家来说迷你主机并不是一个新鲜的概念，早在2000年，HTPC概念就开始进入很多发烧友和工控级行业中，小巧的机身、高性能的表现、低功耗且静音的特性，吸引了一批喜欢尝鲜用户购买HTPC作为自己的第二台备用主机来使用。随着英特尔推出NUC概念，将HTPC再一次推向主流视野，特别是今年刚推出的NUC 12代Extreme机箱，其模块化和全新12代CPU的性能加持，性能强劲、体积小巧的NUC满足了当下桌面文化对性能和颜值的需求。

NUC作为一台准系统，相较于传统攒机提供了较低的门槛，用户不需要考虑主板、CPU的搭配选择，购买回来之后拆开机器安装上内存、固态硬盘、显卡，安装完系统即可马上使用，准系统的半定制化也让NUC有着更多的可玩性。传统概念中准系统仅能作为办公使用，然后随着英特尔NUC产品组合的多样化，以及合作伙伴金士顿与NUC深度合作在多长游戏赛事中展现其高素质的游戏性能后，NUC=游戏PC的概念已深入人心。

英特尔NUC 12代Extreme采用标准LGA 1700针脚， Core i7-12700(8P4E核，20绪，最高4.9GHz)与Core i9-12900(8P8E核，24绪，最高5.1GHz)等2种不同规格，用户也可以更换Alder Lake处理器甚至是Raptor Lake处理器，成为首款可更换CPU的英特尔NUC产品， NUC 12 Extreme带有两条SO-DIMM插槽，支持64GB的DDR4-3200内存，最多可以配置三块M.2 SSD(PCIe 4.0 x4通道)，配备了可定制的LED前置面板和散热系统，支持Wi-Fi 6E、Thunderbolt 4、10Gbe LAN、6组USB 3.2 Gen2等，配备了一个HDMI 1.4接口，整体内置650W 80 Plus金牌转换效率电源，英特尔官方测试供电与散热设计能满足NVIDIA GeForce RTX 3080的运行。

金士顿一直是英特尔NUC官网推荐的兼容性品牌，购买NUC的用户可以放心的购买金士顿的内存和SSD产品，官方认证的兼容性品牌不用担心出现兼容性问题，等同于为用户指了一条简单又明亮的路，用户仅需要购买并简单进行安装即可。英特尔NUC 12 Extreme支持板载PCIe Gen 4 M.2接口和2条SO-DIMM内存插槽，最多支持双通道64GB DDR4-3200内存。固态硬盘方面我们选择的是金士顿热销的KC3000 PCIe 4.0 M.2固态硬盘 1024GB规格;内存部分我们挑选Kingston FURY Impact DDR4-3200 16X2笔记本内存套装，Kingston FURY Impact DDR4笔记本内存套装全系列主频为2666-3200MHz，延迟为CL15-20,是升级和组装小型OPC主机最好的选择。

金士顿KC3000提供从512GB到4096GB总共4种容量型号，读写最高可达7GB/s和7GB/s，4K随机读写可达百万，此次采用的1024GB容量其总TBW为800TB，而4096GB容量更是达到了3.2PB，对于桌面级的SSD来说这样的寿命相当可观。用户还可以通过Kingston SSD Manager软件 查看SSD的使用寿命，此外该软件还可监控SSD的工作温度，并提供在线升级固件的功能。温控方面限制到70℃为上限，搭配半高式石墨烯铝制散热器和英特尔NUC 12代Extreme在M.2位置预装了散热片和导热片，方便固态硬盘进行散热，在实际使用中可以根据散热环境合理搭配散热方案。

Kingston FURY Impact DDR4笔记本内存套装是金士顿推出全新品牌Kingston FURY之后推出的三大系列产品之一， 包括Kingston FURY Renegade、Kingston FURY Beast和Kingston FURY Impact，对应硬件发烧友/高性价比/高稳定性的SODIMM规格。Kingston FURY Impact DDR4笔记本内存套装全系列主频为2666-3200MMHz，延迟为CL15-20，支持PnP自动超频功能，即插即用内存即可轻松达到理想主频，支持针对英特尔平台和AMD新平台进行优化，支持Intel XMP和AMD Ryzen，保持1.2V低功耗以及金士顿一贯的出色品质。

作为一台仅8L容量的NUC，结构上不仅考虑到散热同样也考虑到性能扩展的需求，通过拧开背面的4颗防丢螺丝滑出两侧面板掀开顶部的散热风扇，就能看到内部的模块化主板固件，卸掉扩展坞卡具即可拆卸引导进风的风道模块，取掉面罩螺丝内部的主板就展现出来了。

英特尔NUC 12代Extreme主板上的3个M.2接口均为PCIe 4.0规格，内存插槽也是标准的SO-DIMM DDR4规格的双通道插槽，将金士顿KC3000固态硬盘和Kingston FURY Impact DDR4-3200 16X2笔记本内存套装安装完之后，进行机箱恢复操作即可完成硬件安装操作。

建议在系统安装时采用Windows 11操作系统，我们进入测试环节。SSD测试部分我们分别采取3种测试状态，空盘挂载、满盘挂载、系统盘。AS SSD测试部分。

空盘挂载状态

满盘挂载状态

系统盘状态

金士顿KC3000固态硬盘在标准测试的空盘挂载状态取得5657MB/s，写入速度5378MB/s，在系统盘状态5369MB/s的读取速度，写入速度达到5060M/s的速度，在空盘挂载状态4K随机64队列深度测试写入达到928688IOPS。

空盘挂载状态

满载挂载状态

Crystal Disk Mark 测试数据，这次得到的数据比较接近官方标称数据。空盘挂载下6962MB/s，写入速度为6060MB/s，系统盘状态写入速度为6061 M/s,读取速度为6967 M/s，从数据上可以作为挂载盘符和系统盘，金士顿KC3000始终保持着高性能的表现。

在ATTO Disk Benchmark测试部分，金士顿KC3000固态硬盘的读写速度大约均保持在6560 MB/s和5680MB/s左右。

开启XMP状态下，DDR4 3200频率状态下，内存的读取、写入、复制分别为49822 MB/s、46719 MB/s、46147 MB/s，延迟时间为108.8ns，满足日常工作和3A大作都的需求毫无压力。

SiSoftware Sandra 测试部分，先进行内存带宽测试，在双通模式下，Kingston FURY Impact DDR4笔记本内存套装带宽为38.24GB/s。内存延迟测试部分，Kingston FURY Impact DDR4笔记本内存套装时序为34.5ns的延迟时间。在一些需要占用内存的游戏方面，Kingston FURY Impact DDR4笔记本内存套装足以应付。

在实际游戏测试部分我们挑选了2款游戏，一款是《古墓丽影9》另一款是《我的世界》，挑选《我的世界》这类沙盒游戏的目的在于，沙盒游戏对于显卡的需求并不高，游戏的实施算法更多需要内存的支持。

《我的世界》作为一款沙盒游戏其核心在于随机的地图算法，因此在显卡上所占用的资源并不多，更多的是实时调取硬盘内的数据并通过大容量的内存进行实时的地图算法，我们评测的NUC采用的仅为16GX2套装，全程60FPS帧数能流畅的在不同地图之间进行切换和游戏，而NUC最大可支持64GB内存，更大的内存也能确保这类沙盒游戏提供充足的算力空间。

英特尔NUC系列正在不断尝试打破传统小型PC电脑固有的观念，去年有将体积提升到8L的NUC 11、今年搭载12代酷睿处理器并首次支持可更换处理器设计，加入桌面级的i9-12900处理器，可玩性大大的增加，在内存方面则依旧选择采用DDR4规格方便用户采购，3条PCIe 4.9规格的M.2接口提供高性能的传输速率的同时也方便玩家随时扩容，在性能提升和扩展性方面英特尔NUC 12 Extreme开了一个好头，也为小型PC系统带来了更多的灵感和启示。