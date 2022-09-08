希捷发布下一代Exos X存储阵列，提供双倍性能和自修复功能

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【天极网DIY硬件频道】中国，北京，2022年9月8日――全球领先的海量数据存储基础设施解决方案提供商希捷科技公司(NASDAQ: STX)日前发布下一代Exos® X系统，该系统是由希捷第六代控制器架构支持的高级存储阵列。新的Exos X系统性能是上一代产品的两倍，企业级耐用性也有提升。为更有效保护存储的数据，Exos X系统还将ADAPT(高级分布式自动保护技术)纠删码解决方案与希捷创新的自修复存储技术ADR(自动磁盘再生)结合使用。

Exos X系列采用PB级机架式块存储机箱，系统可以容纳并虚拟化数十到数百块机械硬盘和固态硬盘，以获得最大的数据弹性、可用性和性能。Exos X系统非常适合部署在有高可用需求的存储基础架构上，可以用来承载传统企业级数据中心和私有云数据中心的存储基础设施。

Exos X存储阵列搭载希捷ADAPT纠删码解决方案，可最大幅度减少数据冗余开销并通过快速系统重建缩短数据恢复时间。ADR与ADAPT配合使用，可以持续监测、诊断和自动原位重建硬盘，而无需手动更换。这使得数据中心可以减少物理硬盘处理、人为干预和计算机电子垃圾。

此外，新的VelosCT™控制器可在1毫秒延迟内实现高达725,000 IOPS(每秒 I/O)的卓越性能，实现高达12GB/秒的顺序读取速度和10GB/秒的写入速度。新的系统设计可以帮助数据中心在各种高负荷的工作负载、不间断运行的环境中获得超大规模效率、流畅便捷的部署和简化的数据管理等优势。

希捷科技系统部门高级副总裁Ken Claffey表示：“利用希捷独特的从芯片设计制造到服务的专业垂直集成能力，我们将企业级存储系统市场的创新和价值提升到全新水平。采用希捷设计和制造的全新控制器，新的Exos X系统可以实现更高水平的RAID阵列可用性、可靠性和性能，在提高效率的同时，显著减轻管理负担。Exos X系统将帮助我们的数据中心客户制定面向未来的全新数据管理战略。”

英特尔副总裁兼美国OEM和战略客户销售总经理Dorin Vanderjack表示：“很高兴见证希捷发布全新的RAID控制器，以构建高性能、高性价比的系统解决方案。在这个数据空前增长的时代，通过集成Intel® Xeon® D处理器和希捷基于ASIC的增强型架构，可优化客户的总体拥有成本，并有助于他们从其硬件和数据中获得更大的商业价值。”

Exos X系统还支持Redfish和Swordfish开放标准管理协议。

希捷Exos X 2U12，2U24和高密机箱5U84均可搭载全新VelosCT ASIC控制器，目前可在全球范围内通过认证经销商购买。更多内容，请访问希捷全闪存，混合与硬盘阵列页面。

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