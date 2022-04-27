性能提升达56% Solidigm推出面向数据中心与企业级应用的两款固态盘新品

作者：高志伟

【天极网DIY硬件频道】4月27日，Solidigm宣布推出面向数据中心和企业级应用的全新PCIe 4.0固态盘产品D7-P5520和D7-P5620，扩展高性能D7产品系列。

作为Solidigm于2021年12月正式成为独立子公司后首次发布的系列产品，D7-P5520为读取密集型和轻量级混合工作负载设计，D7-P5620为混合型工作负载设计，凭借Solidigm与云计算厂商、OEM厂商等合作伙伴的技术交流与行业洞察，实现了围绕真实环境下计算与存储服务器工作负载的优化。

D7-P5520和D7-P5620系列产品的所有SKU均采用相同的NAND、固件以及控制器，产品认证过程简单高效。同时，在设计和验证过程中对数据错误采取零容忍原则，重视品质与可靠性，经过业界高标准的严苛测试，具备始终如一的IOPS 和QoS，生命周期内近乎为零的性能下降特点。此外，两款产品中已添加额外的固件检查，来确保断电情况下数据可以被正确存储，企业部署后更可靠也更放心。

Solidigm也分享了两款新品在工作负载中的性能提示，包括：

D7-P5520的4K随机读写最高可以达到1100000 IOPS和220000 IOPS，读写延迟分别为75μs和15μs;顺序读写速度可达到7100MB/s、4200MB/s;寿命为1DWPD。相比上一代产品(Intel D7 P5510)，D7-P5520的4K随机读取性能提升最高可达42%;4K随机写入性能提升高达17%，延迟降低多达43%。

D7-P5620的读写性能与D7-P5520相同，但寿命可以达到3DWPD，相比于上一代产品(Intel DC P4610)，4K随机读取性能最高提升56%;4K随机写入性能提升最高可达53%，延迟降低多达76%。

D7系列固态盘提供多种容量、外形规格，可以应用于多种存储配置，包括计算和存储服务器中1U 和2U，以及分层或单一存储配置。其中，D7-P5520容量有1.92TB、3.84TB、7.68TB、15.36TB，拥有U.2、E1.S、E1.L三种规格;D7-P5620容量有1.6TB、3.2TB、6.4TB、12.8TB，仅U.2一种规格。

配合性能提升，D7系列固态盘能够在更小的存储空间和更低的功耗情况下，实现性能加速及总体拥有成本(TCO)的降低。据Solidigm介绍，OEM如果需要设计一台2u服务器，支持一千万IOPs，相比于上一代SSD产品，通过使用D7系列最新产品可以降低存储空间多达27%，功耗降低多达20%。

另外，针对不同用户需求Solidigm凭借架构和固件开发团队与企业客户进行深度合作，了解其使用环境和需求，实现固态盘在特性、能力等方面的定制化设计。

Solidigm表示已经与字节跳动合作，D7-P5520于今年3月正式在字节跳动上线部署。相比前代产品，D7-P5520在容量和性能上都有大幅提升，帮助字节跳动数据库和云软件定义存储业务获得33%的性能提升，并显著降低其总体拥有成本。此外，Solidigm D7-P5520还将被应用于字节跳动旗下火山引擎的企业级服务中。

Solidigm数据中心业务集团高级副总裁兼总经理David Dixon表示：“长期以来与各行业领域进行的深入技术交流，让我们拥有了独特的用户洞察来不断优化自身产品。D7-P5520和D7-P5620正是这些深刻洞察以及数代3D NAND 和PCIe 4.0产品迭代优化的结晶，让我们能够向客户提供一流的产品，并创建固态存储的全新范式。”