Lexar雷克沙加密闪存盘新品M400已上架 指尖上的存储美学

作者：Lord_ViTa

Lexar雷克沙于近日在京东自营旗舰店等官方平台正式上架新品M400 USB3.0闪存盘，继5月发布V400 USB3.0闪存盘后，这一系列迎来又一款继承了优质特性的移动存储产品，具有强劲读取性能，易挂防丢环孔与数据加密等特点。此外，雷克沙也首次在400系列中引入金属外壳作为主要元素，赋予M400更好的质感。

据了解，Lexar雷克沙M400采用与系列产品相同的USB3.0接口，但存储性能有较大提升，读取速度最高可达150MB/s，减少用户在传输高清电影、大量工作资料时的等待时间。在实现快速访问和传输文件的同时，M400也提供128GB大容量，更适合大批量文件传输分享与备份。

外观设计同样是Lexar雷克沙M400吸引人之处，全金属材质搭配表面拉丝工艺与环孔设计，带来坚固、美观，更符合人体工学设计的特点，既是办公必备的存储设备，也是桌面、钥匙环上的美学焦点。紧凑的设计使其具有低至6.2mm厚度和4.82g质量，随身携带收纳毫无负担。

通过软件进行的数据加密是Lexar雷克沙M400又一个主打功能，它预装256位AES加密的高级安全软件，用户可轻松创建6-32位字符密码，支持数字、字幕、特殊字符混合设置，带来极大破解难度，帮助用户更好地保管加密工作文件。即使闪存盘意外丢失，也可有效防止文件被获取或删除，提供有效的数据安全保护。

编辑点评：Lexar雷克沙新推出的V400、M400等400系列闪存盘(U盘)产品均采用USB3.0接口，具有相对应的读写性能、最大128GB容量、预装加密软件等，可以看出是一款定位高性价比，对应日益频繁的移动办公需求的产品，不同的具体产品也具备金属材质、磨砂材质外壳等特征。它的售价也十分亲民，从最低容量32GB到最高容量128GB，价格维持在1元/GB-0.7元/GB上下，有需要的消费者可以关注。