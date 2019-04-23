希捷携手新华三领航数字未来

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【天极网DIY硬件频道】新华三全新服务器产品集成希捷企业级固态硬盘，卓越解决方案助推数字化转型

中国，重庆，2019年4月20日――全球领先的存储解决方案提供商希捷科技公司(NASDAQ：STX)在重庆参加了由紫光集团和新华三集团主办的以“数字领航 智绘未来”为主题的2019 NAVIGATE领航者峰会。作为新华三战略合作伙伴之一，希捷科技应邀参加了此次峰会，并被新华三集团授予“2018年度最佳技术支持奖”。

本次峰会上，希捷科技还与新华三共同发布了H3C UniServer R6700 G3以及H3C UniServer R8900 G3两款服务器。新型服务器配载希捷Nytro® SATA 1351固态硬盘产品，实现了双方产品优势最大化组合，为数字化转型下的企业提供灵活可靠、性能卓越的存储解决方案。

当前，大数据产业正在进入发展黄金期，产业生态系统日趋完善。根据希捷科技赞助、国际数据公司(IDC)发布的《数字化世界―从边缘到核心》和《IDC：2025年中国将拥有全球最大的数据圈》白皮书，到2025年，全球数据圈将增至175ZB，中国数据圈将增至48.6ZB，占全球27.8%，成为最大数据圈。庞大数据生态圈的背后是云计算、大数据、物联网、人工智能的蓬勃发展，是中国数字化转型的驱动力，也是数据生态圈合作伙伴共同携手、鼎力加速数据生态圈不断发展、挖掘数据价值的成果。

为更好地激发数据潜能及挖掘数据价值，希捷和新华三强强联手，充分发挥各自在产品、技术以及市场等各方面的优势，为推动产业升级、加速数字经济的健康稳定发展而努力。本次领航者峰会上，新华三发布的H3C UniServer R6700 G3服务器面向关键业务高密度工作负载，专为可靠性、高性能和高密度而设计，适用于核心应用及计算密集型业务。与此同时，H3C UniServer R8900 G3是全新一代国产自研关键业务服务器,提供了强大的计算能力和本地存储空间，满足数据库、云计算虚拟化、高性能计算、大数据、人工智能等业务场景对性能和可靠性的需求。这两款服务器新品均配备希捷的Nytro® SATA 1351固态硬盘，为分层存储分析、Web 服务器、读取密集型环境提供最佳解决方案。

Seagate Nytro® SATA 1351固态硬盘系列是适合云服务器应用、具备成本效益的企业级解决方案。这款产品专为提供高效、连续和一致的性能，从而显著提高服务质量和改善用户体验而设计。与此同时，带有SATA 存储接口的固态硬盘符合高性能和高可靠性要求，不会与传统存储基础设施产生冲突，且无需对软件和硬件进行额外投资。与此同时，希捷将为新华三提供包括使数据高枕无忧的Seagate Secure™ 数据保护以及Seagate SHIELD™ 和 Seagate RAISE技术，实现端到端的数据保护，充分保证硬盘的健康、高效运转。

希捷科技全球副总裁暨中国区总裁孙丹女士表示：“新华三致力于推动数字经济的发展，帮助客户实现业务创新与数字化转型，是希捷最为信赖的合作伙伴之一。我们将与新华三继续保持密切协作，在产品技术创新与行业应用开拓等方面持续发力，依托共同的优势，为企业、政府以及各行各业提供更加高效、强劲的数字化解决方案，领航数字未来。”

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