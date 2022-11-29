国产影像旗舰扩容之选 Lexar雷克沙NM存储卡助力高品质影像体验

NM卡是2018年华为推出的新标准存储格式，比microSD存储卡的体积小45%左右，与Nano SIM卡的外观尺寸完全相同。Lexar雷克沙是全球第一家获得华为NM卡专利授权的第三方品牌，Lexar雷克沙NM存储卡已通过华为DFH认证，它不仅能帮助“花粉”缓解手机容量焦虑，也充分表明了Lexar雷克沙对新技术储备的重视。

前段时间，搭载XMAGE移动影像技术的华为Mate50系列旗舰手机正式发布，Mate50系列依然标配外置存储卡卡槽，支持最高256GB的NM存储卡扩容。由Lexar雷克沙推出的NM Card存储卡适配Mate50全系列机型，即插即用，为“机皇”存储提供N种可能。

除旗舰级Mate系列外，雷克沙NM存储卡也与P、NOVA等华为手机系列，以及部分华为新平板与荣耀机型完成兼容适配，与Nano SIM卡共享卡槽，安装无难度，会装SIM卡的用户就会装Lexar雷克沙NM存储卡。基于安全性能和稳定质量保障，所有Lexar雷克沙NM存储卡均通过准智能制造、高度自动化和信息化的设备生产，并且还会经过Lexar质量实验室专业设备的大量测试。

Mate系列强大的影像系统背后自然少不了一张大容量存储卡的鼎力支持，Lexar雷克沙NM存储卡提供64GB/128GB/256GB多种大容量存储方案，读取速度最高可达90MB/s ，写入速度最高可达70MB/s，支持eMMC5.1协议，胜任高速连拍及4k/1080P视频的手机拍摄需求，如内置存储般流畅，使用时更得心应手。

雷克沙专为NM存储卡设计了一款二合一USB 3.1读卡器，它支持NM卡和microSD卡双卡槽同时读取，对前者的传输速度最高可达90MB/s，对后者的传输速度最高可达170MB/s，并且还允许文件从一个卡传输到另一个卡，进一步增强了读卡器的通用性。

雷克沙NM读卡器采用USB 3.1接口设计，同时兼容USB 2.0端口，还具有Type-C接口，可直接连接到最新的Android设备和部分USB闪存盘。该读卡器随配华为移动设备的卡槽顶针，贴心设计支持轻松换卡，插拔存储卡更简单，是NM卡的最佳使用搭档。

近期，这款雷克沙NM存储卡在京东自营旗舰店迎来一波粉丝优惠活动，容量256G原价为329元，现可享粉丝价299元，喜爱手机摄影的华为用户一定不能错过。