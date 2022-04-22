西部数据：居家生活下的数据资产管理大师

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自从2020年新冠疫情爆发，全国上下开始推行隔离抗疫的政策，在整体防控大环境下，大至领头企业小至团队甚至个人的工作或多或少都受到了影响。

为了让疫情时期的工作能够正常运转，各地政府也鼓励企业采取居家办公等灵活办公的措施，促进防疫与生产两不误。在居家办公的环境下，促成了一大批线上工作方式，在线打卡、在线会议、在线共享文档，工作之外，居家娱乐的重心也随之发生改变。

将数据从公司安全快速转移到家中

在进行居家办公前，部分公司建议将办公设备搬入家中办公，但其实电脑中更重要的是内部留存的数据，而想要从公司的办公电脑中快速安全的转存工作数据到家中，移动存储设备就是必不可少的手段，这比单纯搬运电脑会更为高效方便，而在转存办公数据上，移动固态硬盘就有着先天性的优势。

WD My Passport随行版SSD其内部存储使用了全闪存存储介质，体积和重量缩减至45g和100mm*55mm*9mm，将数据存储进去后就可以轻松放入口袋中。而高达1,000MB/s的写入速度和最大4TB的存储空间，可在有限的时间内快速转移大量工作文件，为突发的疫情隔离争取到宝贵的时间。

由于内部没有磁碟这种高速转动的物理零件，硬盘的抗震能力得到大幅提升，在将数据从公司转移到家中的过程中，闪存颗粒的存储方式拥有更高的安全性，能够最大化的保证内部数据安全。

从源头上保证大容量设备的数据安全

近些年兴起的NAS个人云存储器，也逐步被更多人所熟知，个人也能够在家中自行搭建起属于自己的服务器，用于存放自己家人的照片视频或者工作文件。 因为NAS是专精于存储数据的设备，内部都留存有整个家庭或者工作室的重要数据，如果采用常规机械硬盘在长时间使用后会积累错误，再加上NAS通常会多盘组建Raid来使用，一旦某块硬盘出现问题，就会威胁到整个NAS上的数据。

想要满足容量需求的基础上保证数据安全，这还要从硬盘源头上保证数据的安全，而西部数据旗下的WD Red系列HDD和SSD就针对NAS设备进行了优化，能够向NAS主控报告错误而不是持续尝试校正，持续无响应，进而避免被NAS主控判断损毁而踢下线影响到全盘数据。

再一个，其内部搭载有震动传感器，可以根据外界震动对磁头做出调整，保证磁头飞行高度稳定，防止磁头受到共振的影响，进一步提升了NAS设备的可靠性，内部数据的安全性也得到相应提升，可以安心将自己家庭生活记录或者是工作文件存放在内。

一键为容量告急的游戏主机扩容

居家隔离时，基本杜绝了当面社交的可能，而线上电子游戏就成为日常娱乐必不可少的选择，既能满足放松属又能满足沟通属性。但现在的游戏早已不是当初的马赛克时代，画质讲究4K高清，装备讲究丰富多样可随意搭配，地图还要沙盒可自由探索，这也导致游戏文件大小飞升，一个3A游戏的大小就轻松超过100GB。

目前市售的最新的PS5主机内存存储空间也不过825 GB，存储6、7个近期的3A大作，剩余空间就立马告急。在以“月”为计量单位的漫长疫情居家隔离下，就这么几款游戏自然也是无法消磨隔离时的无聊时光，如何给游戏主机设备扩容增加游戏数量呢，外接个大容量外置存储设备，就是个就是不错的选择，

WD_BLACK D30游戏移动固态硬盘是一款专门为游戏玩家专门打造的高速外置存储设备，不仅全身覆盖有厚重的黑色金属质感外壳，看上去就是满满的游戏感，连接上主机后还可提供最高2TB的额外存储空间，相比传统游戏主机，可存储原来游戏数量的两倍之多，有更多的游戏自然就可以更加从容的度过居家的闲暇时光。

而且最重要的是，这类移动存储设备都是采用全闪存颗粒来存储数据，与目前最新游戏主机内置的存储器采用相同的技术，读写速度最高能够达到900MB/s，即便是存储在外置硬盘内，也能获得媲美游戏主机内置存储的运行效果，打开游戏就能快速进入游戏状态。

满足电脑党乃至骨灰级玩家的高性能要求

在中国除了主机党外更多的游戏玩家都是电脑用户，这也是因为电脑自身的多样性，电脑不仅仅是一台“游戏机”更是“办公设备”同时还是家中“大屏显示设备”，电脑的开机速度，游戏加载速度，日常工作软件的使用会对硬盘的性能提出更高的要求，想要在更复杂的环境下让电脑高效运行，一块高性能固态硬盘是必不可少的选择。

尤其是对于游戏整体体验要求较高，追求极致竞技享受的电脑玩家，WD_BLACK SN850 NVMe SSD就能满足需求，其支持PCIe 4.0通道，速度最高能达到7,000MB/s，在给电脑带来更加快捷响应速度的同时，还能够满足更快速加载游戏关卡、更顺畅体验精美游戏大作等玩家需求。

而WD_BLACK SN850 NVMe SSD共有500GB、1TB、2TB三种容量版本可选，其采用单面芯片布局，正面共有四颗芯片, 分别为一颗主控, 一颗外置缓存, 两颗闪存芯片，背面平整，不仅仅是台式电脑，在笔记本电脑或者-ITX主机这类对空间要求较高的平台上也可以安装使用。

无论是在企业办公还是居家环境，始终不变的是数据的价值，这也是个人或者企业最重要的虚拟资产，如何妥善转存使用这笔重要资产，就需要依靠高效可靠的介质存储。而西部数据以一贯高品质和多样化的存储方案，为居家办公和娱乐提供全方位的存储方案，为虚拟资产保驾护航。