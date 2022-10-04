手机影像存储伴侣仅需79元 雷克沙推出多功能USBA/C读卡器

作者：Lord_ViTa

随着数字影像传感器与存储技术的进步，数码相机与手机的摄体细节还原力越来越出色，成像清晰度被一再突破。手机能拍摄的RAW专业格式照片尺寸可达到20MB以上甚至更高，4K/8K级别的视频素材占用空间更甚，这对相机存储卡与手机内置存储而言带来很大挑战。因此，用户对存储设备的选择至关重要，需要的是支持高速读写以及存储稳定安全的存储伴侣。

市面上的读卡器款式种类繁多，但可以兼容主流存储卡类且具有高速读写性能的寥寥无几。近期Lexar雷克沙全新推出了多功能2合1 USB-A/C读卡器，支持USB 3.2 Gen1高速传输协议，传输速度最高达170MB/s，可将相机存储卡内容轻松导入电脑，手机拍摄的影像文件也可通过USB-C接口快速保存至另外的存储卡中。

为通过多样化的适配提升使用体验，Lexar雷克沙多功能2合1 USB-A/C读卡器采用双接口和双卡槽的设计，兼容UHS-I规格的SD和microSD存储卡同时高速读取，并且提供USB Type-C和Type-A双接口，可在多种移动设备与电脑之间实现无缝连接，减少插拔次数，带来更高效率、更省心的数据传输体验。

外观设计方面，这款多功能读卡器延续了雷克沙读卡器的家族化外观，采用细腻的表面波点纹兼顾防滑性能，接口处采用半透明防尘保护盖，内部接口类型一眼可见，整体细节与质感充沛。作为一款随身的存储伴侣它也十分轻便，并在表面设计有挂绳孔，便于日常携带、防止丢失，可以说是影像类与其他日常工作中必备的存储设备搭档。

这款读卡器广泛适用于数码相机、网络监控、行车记录仪、无人机、平板电脑、游戏机等多种设备的存储卡读取，与Lexar雷克沙SD以及microSD系列存储卡搭配时，能够带来更有效的数据传输安全保障。

编辑点评：这款读卡器拥有双接口与USB3.2 Gen1通道速率，对于常见的microSD卡和UHS-I SD卡而言都能较好的发挥其性能，拥有比较广泛的场景适配能力。当下手机摄影正成为越来越多人的日常爱好，拍摄高质量影片必然需要占用较大的存储空间，256G或更高容量的手机可能也会捉襟见肘，一款优质的外置存储设备组合能够成为省心之选。