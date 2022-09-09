工作室佳选，素材备份福音―― WD My Book™ Duo硬盘

作者：CHO

【天极网DIY硬件频道】全国各地暑气蒸腾，秋天在不经意间“敲门”了!随着立秋节气的到来，天气也逐渐转凉，加上又一波小长假即将来临，工作室又接到了很多商业约拍项目。作为独立摄影工作室，除了每次跟着客户在全国各地的各个选景地点拍摄大量素材，还得时不时地担心一下电池有没有充满，存储设备有没有带够。

众所周知，对于摄影师来说，素材就是“生命”，没了拍摄素材就只能喝“西北风”了。每个点拍摄完成后，将素材拷入随身携带的外置硬盘中，给SD卡腾出空间进行下一场景的拍摄。久而久之，随身的外置硬盘也满了。为了不影响拍摄的进度，每次在拍摄完后，我们都会要求小伙伴们及时将素材备份到工作室的硬盘中，给自己的电脑与硬盘“放松一下”，以免后顾之忧，毕竟曾经的“血泪史”误删、误格式化还历历在目。

在前辈的推荐下，工作室新入手了一款西部数据WD My Book™ Duo硬盘，前几天小伙伴们就已经用上了。刚刚去杭州拍完古风PV的我，今天再来感受一下。

简洁大方

这款WD My Book™ Duo硬盘可以说是颜值担当，延续WD的经典设计风格，整体外观十分硬朗大气，满满的科技感。布线简单，能够保持桌面的整洁。

机身上半部分采用黑色镜面工艺打造，光亮质感十足，并有西数LOGO标识，彰显高端定位。下半部分的外壳材质则更加“平易近人”，触感舒适且不易留指纹，团队里的“强迫症”患者也不用每搬一次就擦一次了。WD My Book™ Duo硬盘体积不大，重量也很轻，方便调整摆放位置，即使不放在办公桌上，一天下来，晚上回到工作室需要备份的时候也能轻松搬到沙发旁边，躺着等待备份完成。正面百叶窗式的设计元素也为整台设备带来更别致更具层次感的视觉效果。

海量容量

随着超高清视频的广泛普及，客户对视频画质、清晰度的要求越来越高，1080P已经满足不了他们的需求。4K、延时、高速等更多的追求，使得一段视频动不动就几个G。所以每次拍摄完回到工作室就得立马转存、备份，不然硬盘天天都得“见红”。

那么问题来了，一个人还好，可像我们这个团队四、五个人都有相应数量的视频需要转存，有的还有录音素材，拥有一款大容量的硬盘那是迫在眉睫了。还好这款WD My Book™ Duo硬盘最高可达36TB的容量，现在交片也都是电子档，即使交片完了还能为客户备份，以便之后不时之需。

而且等之后硬盘满了也非常容易更换，附赠的翘片能够使我们这些没有指甲的大男生轻松翘起顶盖，各种超高清素材都可以妥妥地存入其中。

普遍兼容性

当然，容量解决了，硬盘的兼容性也非常重要。每个小伙伴根据自身的习惯会用不同的电脑与操作系统，好在无论是Type-C还是Type-A，WD My Book™ Duo硬盘都能轻松兼容。多种接口不仅能够有条不紊地兼容小伙伴最新的电脑以及我自己的前几代电脑，而且可以合理分配接口的使用，不用因为只有Type-A接口而苦恼。

硬盘背面搭载有两枚USB 3.2 Gen 1接口，以及一枚Type-C端口，配件中也包含一条Type-C到Type-C线和一条Type-C到Type-A线，小伙伴们可以非常方便地将硬盘与自己的Windows或是MacOS的电脑进行连接，或者搭配其他配件使用，兼容性相当不错。

以前的硬盘接口很少，每次备份素材都得一个一个挨着来，非常耗时。现在这台My Book™ Duo硬盘可以满足多个小伙伴同时转存、备份，节省了时间，效率也提高了不少。

说到USB，经常传输文件的我，以前会遇到传输意外终止的情况，这就很尴尬了。后来才知道这主要是因为机箱USB接口供电不足的缘故。现在好了，不用担心了，WD My Book™ Duo硬盘配置有专门的电源与散热系统，能够保证传输高效稳定地进行。

值得一提的是，当我们电脑开机的同时，WD My Book™ Duo硬盘也可以同步启动设备，享受更高品质的存储体验不在话下。

速度超快

有的时候，多补了几个镜头，或是高铁晚点，约拍后回到工作室已是半夜了，想要早早回家休息，那就得看备份的速度给不给力了。

WD My Book™ Duo硬盘高达360MB/s的顺序读取速度能够将好几十个G的素材短时间内备份完毕，让小伙伴们提前回家休息，也可以早日出片。

总结

对于这样一款有颜值有实力有担当的储存备份利器，相信各位同行们都有了心动的感觉了吧。容量大，速度快、使用简单、安全性高，想把这些都做到并不容易，而这款WD My Book™ Duo硬盘却把这些优势全部都整套集齐了，由此可见西数强大可靠的技术实力，感兴趣的朋友可以保持关注。