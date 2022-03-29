容量大还要快？ WD My Passport™ 随行SSD版你想知道的都在这里

作者：Tp

【天极网DIY硬件频道】备份，并不仅仅是一个动作，也是对珍贵记忆的负责，随着我们产生的数据呈爆发式的增加，数据量越来越大，越来越碎片化，容量大、速度快的移动固态硬盘成为当下最佳的备份首选设备。

为提醒大家重视数据安全备份的意识，避免因意外灾难或者人为事故导致数据丢失而引发重大损失，3月31日被称为“世界备份日”，倡导大家“注意备份数据”。让大家在产生海量的信息过程中，注重自己关键性数据的安全。

内容素材对于创作者而言是非常宝贵的财富，稍纵即逝的文字灵感、耗费长时间获得照片和视频素材、自主版权的图文和视频素材库，无论是文字工作者还是视频内容工作者，在快节奏的采访和采编过程中，总希望能在最短的时间内将采访的素材导出并实时进行编辑和剪辑工作，这也对存储提出了很多新的要求。

重量轻、速度快、容量大是大多数内容工作者对存储设备高度统一的需求，而符合当下需求且能获得内容创作者信赖的产品并不多。西数My Passport系列产品线贯穿PHDD到PSSD，丰富的产品选择加上西部数据公司天生的原厂颗粒优势，懂行的人几乎人手一块。

WD My Passport™ 随行SSD版在上一代高性能的基础上再次迭代，接口采用USB3.2 Gen2接口，最高读写均破1000MB/s，拥有星火红、宇宙蓝、繁星金、星河银和深空灰的时尚颜色，最大容量达到4TB(仅限深空灰)，并提供5年质保，为不同个性的用户提供了丰富的选择空间。

NVMe+USB 3.2 Gen2

WD My Passport™ 随行SSD版读取速度高达1050MB/s，写入速度高达1000MB/s的关键在于采用NVMe传输协议搭配USB3.2 Gen2接口技术，相较于机械硬盘普遍使用的ATA spec定义的命令相比，NVMe协议命令个数少了很多，是专为固态硬盘量身定制的传输协议。这也就意味着在进行大型视频剪辑时可直接调用西数WD My Passport™ 随行SSD版内的素材，而在渲染时也可以直接导出到PSSD内，减少数据重复拷贝的操作，缩短工作流提升整体的效率。

关于USB 3.2接口USB协会在推出Type-C规格后做过一次调整，简单说USB3.2 Gen1对应为5Gbps也就是我们常说的USB3.0，USB3.2 Gen 2X1对应为10Gbps也就是我们常说的USB3.1接口，也是目前主流的USB接口。西数My Passport随行SSD版采用的USB3.2 Gen2接口规格理论上可达到10Gbps。

WD My Passport™ 随行SSD版体积比手机还小、45.7g的重量手持几乎无负重感，厚度不超过1cm可轻松的放在口袋或数码包内，扁平圆润的磨砂金属外壳搭配拉丝变色纹路的logo和大面积的波浪状弧线纹路，金属磨砂和光面的交错不仅提升产品整体的格调，也有利于内部PCB板和NAND FLASH闪存颗粒的散热。

WD My Passport™ 随行SSD版的外壳耐划且不留指纹，清洁起来非常方便，金属外壳冲击面则覆以亲肤材质，结合内部结构优化提供有效的抗冲击能力，官方表示可达约两米的高度跌落防护。

附赠多款高附加值软件

WD My Passport™ 随行SSD版随产品附赠WD Discovery综合管理软件和备份软件、加密软件WD Security和设备信息查看软件WD Drive Utilities等高附加值的软件。

WD 备份软件可以方便的为用户进行数据的云端或本地备份，macOS系统也可以选择使用云端备份或是TimeMachine进行备份;WD Drive Utilities可以帮用户更轻松地管理硬盘，让用户实时的了解硬盘的健康状态和各项指标。

WD Security则会为用户提供数据加密功能，特别是个人的一些隐私数据或作为企业用的敏感数据存储盘使用，通过256位AES硬件加密方式，保护西数My Passport随行SSD版内的数据始终再您的控制中不被泄露。AES是高级加密标准的缩写，AES-256硬件加密意味着每一个密码数字都是由256位加密密钥对应的，WD My Passport™ 随行SSD版采用的AES-256位硬件加密则是目前最高规格的加密规范。加密密码一定要小心保存和记忆，不然就会遇到人出来了钥匙还留在房间里的尴尬。

CrystalDiskMark 、AS SSD BenchMark，这几款大家最常用到的跑分软件。顺序读写速度会依据电脑配置情况有所不同，在实际测试中，读写均在1000MB/s以上，从结果上来符合官宣的速率性能。

碎片文件的处理能力依旧强劲，到32KB阶段就开始提速，处理512K阶段时达到速度的巅峰，保持在1011MB/s。

WD My Passport™ 随行SSD版是一款符合当下时代需求的高性能移动存储产品，既能满足极客对性能的苛刻需求也能满足颜值党对个人品味的追求，Type-C线缆与USB-A适配器的搭配转接兼容，NVMe技术的应用使得这款PSSD具备非常迅捷的传输速度，可以帮助家庭和企业用户更高效地访问、存储和保护重要的数据内容。

通常在我们有过丢失数据的惨痛经历后才会意识到备份数据和加密数据的重要性，WD My Passport™ 随行SSD版为我们打造了完整的数据备份方案和顶级的AES-256位硬件加密规格，提供一揽子加密和备份的完整方案，让您的数据始终处在安全的环境中，始终有保护，始终有备份。3月31日的世界备份日不仅仅是一个稍纵即逝的节日，也是提醒我们数据的珍贵和对备份的重视，防患于未然才能让您的数据高枕无忧。