便捷灵巧 安全备份，WD My Passport™ Ultra 便携式存储硬盘评测

作者：CHO

【天极网DIY硬件频道】4月1日是大众熟知的愚人节。那大家知道愚人节前一天是什么节日吗？它就是世界备份日，提醒人们进行数据备份，防止数据丢失，保护数据安全。

数据备份的重要性不言而喻。在数字化浪潮下，各种云存储正当时。然而，在日常办公场景下，一个可靠的随身数据存储、备份则更为适用。由于互联网在实时性、可靠性、安全性上都有其短板存在，所以一款安全、便携的移动硬盘作为可以随时使用的数据存储、备份硬件对于个人而言是必不可少的。

作为西部数据品牌旗下西数系列产品最具有代表性的移动存储系列，WD My Passport™系列移动硬盘拥有丰富的产品线。WD My Passport™ Ultra 便携式存储硬盘拥有四种容量可供选择：1TB、2TB、4TB和5TB，用户可以根据自身情况灵活选择适合自己的容量。

这款WD My Passport™ Ultra 便携式存储硬盘外壳连接处采用特殊的咬合设计，即便没有螺丝固定也十分坚固，不易损坏。外壳表面采用哑光黑金饰面，外形简洁大气，金属质感与纹理的结合彰显时尚品味;耐磨耐用的同时，轻巧且便于随身携带。

硬盘外壳的一边搭载了一个LED数据传输指示灯，白色的灯光提醒用户移动硬盘正处在工作状态，此时不可将硬盘拔出，以免丢失数据或损伤硬盘。当然，不喜欢夜晚睡觉时有亮光的用户也无需弹出硬盘，只需在WD Drive Utilities设置中将LED灯关闭，保证睡眠，第二天可继续工作。

WD My Passport™ Ultra 便携式存储硬盘采用USB-C技术，并且随机配备了USB 3.1适配器可确保其与旧机型兼容。硬盘已针对 Windows® 10 预先格式化，开箱即可提供即插即用的存储。功能快捷并且减少线材的束缚，为用户提供舒适高性能的存储体验。用户还可以直接选择Mac版本的WD My Passport™ Ultra，标配Type-C接口，使用更便捷。

如今数据信息的安全性越来越得到人们的重视，如果在公司等公共场所使用移动硬盘，WD My Passport™ Ultra 便携式存储硬盘的内置256位AES硬件加密密码保护功能非常实用。通过WD Security给硬盘设置访问密码。开启密码保护后，只有正确输入密码后才可以访问硬盘内数据，避免了私人数据泄露的问题，充分保护隐私。

除了安全和便携等优势以外，还提供三年有限保修服务，尽可以放心使用。WD My Passport™ Ultra 便携式存储硬盘满足大量的文件资料存储需求，无论是设计师、剪辑师还是摄影师，大量的素材、资料、样张、视频都可以得到长时间的保存与备份，减少资料转移的过程以及丢失的可能，避免不必要的麻烦。

WD My Passport™ Ultra 便携式存储硬盘内设备份软件和WD Discovery软件，提供近线存储数据备份和数据密码保护。备份软件能通过简单的操作帮助用户培养数据备份的习惯。只需将该设备链接至电脑，该软件便能自动识别电脑中不同类型的文档，用户们只需轻松点击备份便能将照片，视频，音乐，文档分类备份，真正享受到智能备份所带来的轻松和便捷。WD Discovery类似于一个APP平台，提供移动硬盘信息查询软件WD Drive Utilities和加密软件WD Security。

接下来就是具体的实测项目，看看WD My Passport™ Ultra 便携式存储硬盘的具体表现吧。

在ATTO Disk Benchmark软件测试下，WD My Passport™ Ultra 便携式存储硬盘最大读取速度129.29MB/s，最大写入速度达到123.67MB/s。

用Crystal Disk Mark 测试数据，写入速度达到131.71MB/s，读取速度也能达到135.76MB/s，完全可以满足日常使用的需求。

WD My Passport™ Ultra 便携式存储硬盘出色的继承和发扬了My Passport™系列产品的优势，在外观小巧便携，设计时尚及性能稳定的基础上，增加了密码保护、自动备份等实用功能，进一步保证了数据的安全性，也为你庞大的数据安全提供富裕的空间和稳定的性能表现。选择My Passport™ Ultra便携式存储硬盘，在世界备份日那天给你宝贵的数据文件安一个家，避免为数据丢失而烦恼!