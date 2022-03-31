为生活与回忆进行一次备份，西部数据WD My Book™ Duo硬盘评测

作者：黄诚

【天极网DIY硬件频道】生活中拍摄的照片与视频、经典流传的电影大片、或是精心收藏的动人音乐，这些都承载着自己与家人朋友的美好回忆，而不断增长的数据却为本地储存带来了极大的考验。

硬盘有价数据无价，在3月31日世界备份日到来之际，我们为大家带来了西部数据WD My Book™ Duo硬盘的评测体验，这款设备具备容量更庞大、操作更便捷、体验更高效等诸多优势，大家生活工作中想要保存的内容都可以统统放入其中，再也不会出现珍贵资源“二选一”的尴尬情况了，同时西部数据出色的安全功能可以保证个人信息防护，避免泄露情况的发生，这些都能够有效缓解大家的存储“焦虑”，相当于为生活进行了一次备份，为回忆做一份安全又可靠的拷贝。

桌面颜值担当，适应多平台大容量存储需求

在桌面文化风靡的当下，WD My Book™ Duo硬盘同样也是颜值担当，其采用了WD My passport移动硬盘经典款的设计风格，整体外观十分硬朗大气，满满的科技感。

机身上半部分采用黑色镜面工艺打造，光亮质感十足，并有西数LOGO标识，彰显高端定位。下半部分的外壳材质则更加“平易近人”，触感舒适且不易留指纹，方便用户调整摆放位置，正面百叶窗式的设计元素也为整台设备带来更别致更具层次感的视觉效果。

WD My Book™ Duo硬盘的产品定位是大容量桌面式存储设备，最高支持36TB硬盘。当下主流的带DTS音轨的1080P蓝光高清电影的体积大约为10GB左右，36TB硬盘能容纳3500部左右，即使是200GB的4K电影也能容纳150部左右，如此“恐怖”的数字要存放照片与音乐自然不在话下，因此大家日常生活中用相机拍到的生活点滴与闲情逸趣、各种值得收藏的超高清影视资源都可以妥妥地存入其中。与此同时，大家还可以根据实际需求对内置硬盘进行更换。

接口配置方面，WD My Book™ Duo硬盘搭载有两枚USB 3.2 Gen 1接口，以及一枚USB Type-C端口，配件中也包含一条USB-C到USB-C线缆和一条USB-C到USB-A线缆，大家可以非常方便地将其与PC电脑与Mac电脑进行连接，或者搭配其他配件使用，兼容性相当不错。

相信许多朋友在往移动硬盘传输文件时都遇到过传输意外终止的情况，这主要是因为机箱USB接口供电不足的缘故。作为大文件存储专家，WD My Book™ Duo硬盘配置有专门的电源与散热系统，能够保证传输高效稳定地进行。

与传统移动硬盘相比，WD My Book™ Duo硬盘能够真正成为PC与MAC存储系统的一部分，电脑开机的同时可以同步启动设备，享受更高品质的存储体验。

专属硬盘量身优化，内置多种磁盘阵列供选

值得一提的是，WD My Book™ Duo硬盘配套的WD硬盘是专门为RAID打造的存储产品，出于最大化最高效地利用硬盘空间的考虑，西部数据还为WD My Book™ Duo硬盘内置了多种磁盘阵列模式。

默认模式为RAID-0，其原理是将连续的数据分散到多个磁盘进行存取，当进行读写操作时各磁盘都只需要处理属于自己的那部分数据，以并行操作的方式用足总线带宽，因此能够为整台设备带来最优的存储性能。如果使用USB Type-C方式连接能够实现最高360MB/s的顺序读取速度。

如果是对数据安全性有较高要求的用户，可以选择RAID-1模式，其原理是在成对独立硬盘上产生互为备份的数据，相当于为数据安排了一个本地备份，当某个硬盘出现故障，系统将自动切换到镜像硬盘上继续进行读写，因此能有效避免硬盘损坏导致资料丢失的问题，美中不足的是，该模式下传输速度相对较慢，实际购买的硬盘容量也会随之减半，大家可以根据需求权衡使用。

另外便是JBOD模式了，与RAID-0模式类似，JBOD模式同样能用足两块硬盘的容量，但区别是RAID-0模式将两块合并为一个分区，而JBOD模式仍将存储容量区分为两块独立硬盘，速度方面也无法达到峰值水平。

得益于WD硬盘本身的优秀品质，以及固件方面的量身优化，无论使用的是RAID-0模式、RAID-1模式、还是JBOD模式，WD My Book™ Duo硬盘都能充分确保读取/写入循环数据完整性，呈现高效安全的数据存储体验。

读写体验风驰电掣，传图片存视频都干脆利索

接下来就是实际使用了，WD My Book™ Duo硬盘出厂时已做好全套初始化操作，因此大家无需等待超长的硬盘检查时间，开机就能开启大容量存储之旅。为了更直观地了解WD My Book™ Duo硬盘的实际性能，我们借助测试平台进行了检验。

首先上场的是ATTO磁盘基准测试工具，可以看到WD My Book™ Duo硬盘在传输不同大小文件时都拥有相当不错的速度，当传输文件≥256KB时读写速度都达到了理论数值，瞬时最大连续读写性能分别达到374.11MB/s和359.18MB/s，因此能轻松驾驭不同尺寸文件的传输需求。

随后我们又借助CrystalDiskMark对这款产品进行了测试，可以看到WD My Book™ Duo硬盘最大连续读取速度达到了394.01MB/s，最大连续写入速度则达到374.55 MB/s，该数值同样令人欣喜不已。

硬盘写入测试

硬盘读取测试

软件测试是一方面，那么WD My Book™ Duo硬盘在实际使用中表现如何呢？我们将一个7290MB的单文件从桌面移动至待测硬盘，然后又将其从待测硬盘回传至桌面。可以看到，文件写入阶段，该数据包只用了27.6s就完成了操作，平均速率达到264.5mb/s;文件回传阶段，该数据包只用了21s就完成了操作，平均速率达到346.4mb/s，出色的读写速率完美达到了官方标称的水准。

除此之外，WD My Book™ Duo硬盘的配套软件也相当强大，用户能对电脑中指定区域设定定时自动备份，因此能够让备份文件夹随时保持最新状态。

同时我们可以对硬盘施加密码保护，当用户涉及到删除这样的敏感操作时就需要输入密码来进行下一步，因此能够有效降低误操作的发生几率。

随着使用时间的增加，硬盘产品都可能会发生问题，好在WD My Book™ Duo硬盘已经做好了充足的准备，用户可以随时运行驱动器状态检查来发现损坏扇区并进行修复;可以对睡眠计时器和LED灯进行设置，起到节能减耗和缓解光污染的作用;如果需要对存储空间进行大扫除亦可以借助专业工具一键焕新，丰富贴心而周到的功能可以满足绝大多数用户的使用需求。

总结

对于这样一款有颜值有实力有担当的储存备份利器，相信大家都有了心动的感觉了吧。容量大，速度快、使用简单、安全性高，想把这些都做到并不容易，而这款WD My Book™ Duo硬盘却把这些优势全部都整套集齐了，由此可见西部数据强大可靠的技术实力，感兴趣的朋友可以保持关注。