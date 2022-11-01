提升工作效率，商务办公的好伴侣

【天极网DIY硬件频道】高效率的工作并非全靠员工的主观意愿，一些容易被忽略的客观因素，往往会会成为提升效率的绊脚石。就比如工作文件的分享传输，会受网络速度、存储载体等外在因素的影响，导致无法快速进入下一个流程环节。此时，一款大容量、传输快、够可靠的移动硬盘就很有必要了。

在硬盘领域中东芝久负盛誉，是很多大型企业的首选存储品牌。而今天要介绍的正是东芝新推出的Partner移动硬盘，它是一款拥有高速接口，并可以多端兼容的移动硬盘。

Partner移动硬盘提供了1TB、2TB、4TB共三个档位选择，用户可根据日常的存储需求自行选择，一般来说应对常规的文件量，2TB已经足够使用;若是日常处理图片、视频等素材较多的话，那4TB是更佳的选择。

传输速度方面Partner移动硬盘搭载了USB 3.2 Gen1高速传输接口，该接口可大幅度提升文件传输速度，传输速度小编实测可达130-150MB/s，100GB左右的资料，仅需约10分钟就可以完成，大大提升了办公效率。

另外，考虑到办公人群可能会跨平台使用，比如在公司使用的是Windows电脑，而在家使用的是苹果电脑，传统硬盘会出现文件系统不兼容的情况，为了解决此问题，Partner硬盘出厂即为exFAT格式，兼容Windows及macOS系统，实现无缝数据交换，且向下兼容USB2.0设备，即插即用。

当前正值京东潮玩数码11.11活动大促，2TB容量的Partner硬盘到手价仅需399元，更有机会参加评价有礼活动，赶紧加入购物车下单吧!

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