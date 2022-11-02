告别网盘会员反内卷，家用NAS优选推荐

【天极网DIY硬件频道】相信很多朋友都知道，对于目前日益增长的数据化需求，家庭网络数据存储(简称NAS系统)应用越加的广泛，不论是手机设备，还是电脑设备以及其他数码产品，大多离不开存储设备，因为当我们使用这些产品的同时，大量的图片、文档、视频等等相关的数据都需要我们用固定的存储设备去存放，为了优化终端存储容量以及家庭用户间分享的便利性，NAS可谓是目前比较优秀的解决方案，今天小编就来给大家介绍介绍家用NAS的选购。

当然，在选择NAS设备之前需要明确一点，NAS系统仅仅是提供了平台，最终数据的存放还是需要依靠硬盘，那么NAS硬盘的选择就是组件NAS系统非常重要的一环。由于NAS一般都是7×24小时不间断工作，硬盘会长期处于高负荷率环境，所以对硬盘稳定性有相当高的要求，在选购硬盘的时候需要尤其注意这点。小编查看了市面上相关的产品，综合考虑性能、价格、售后等因素后，推荐这款东芝N300系列机械硬盘(下简称N300)。

N300 采用标准的3.5寸工业规格，提供4TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB完整的容量选择，并提供256MB的高速缓存容量(其中4-12TB为256M缓存，14TB和16TB则是512M缓存)，大大提升I/O吞吐量。在提高机械硬盘突发读写速度的同时提高使用寿命，使性能发挥更理想。从容量和缓存选择如此丰富的角度来看，无论是游戏还是工作场景，N300都可以为使用者提升运行速度与稳定性，让游戏体验更精彩，让日常办公更高效。

N300配备7200rpm的硬盘转速以及SATA 3.0的传输接口，传输速率将达到6Gbps，为用户提供更好的读取和写入性能。高达512MB的高速缓存容量，较以往能以更快的速度加载应用程序和文件。通过东芝稳定盘片技术，能够轻松抑制系统引起的振动，让硬盘内部的盘片更加稳定，从而增强扇区追踪能力，提高读写性能。

内置的RV传感器通过检测和最小化多盘位NAS系统中的旋转振动效应，有助于确保抗冲击和振动的高可靠性。使存储数据更安全，使用更放心。在售后方面，东芝作为老牌大型储存企业，消费者对这个品牌的品质和性能都是比较认可的。N300提供3年质保，侧面展现出品牌对自家产品的信心。

对于大多数家庭用户来说，一般选购2盘位NAS设备居多，对应到硬盘4TB × 2容量也足以应对日常办公和生活的存储需要，如果是自媒体从业者或视频剪辑爱好者则可以选择容量更大的16TB 来组建NAS。

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介绍完硬盘，那么接下来该说NAS设备了，群晖作为老牌NAS厂商，在OS的功能、稳定性等方面都有不错的表现，家庭用户首推DS218play，其专为多媒体爱好者而设计，可无缝串流多媒体到电视、智能手机和多媒体播放器，让用户无论是在家里还是移动中，都能感受行云流水的串流体验。DS218play提供集中化管理，可快速共享文件及在各种设备上执行可靠的备份。

DS218play定位为家庭娱乐多媒体私有云，其搭载64位四核心1.4GHZ处理器与1GB DDR4内存，提供每秒读写超过112MB的强劲性能。配备4K超高清视频转码引擎，支持10位元H.265(HEVC)在线视频转码，即使不支持的视频格式也能流畅播放，无需安装第三方播放软件。

DS218play主机使用磨砂硬塑设计，类似金属质感，外观观感以及手感都十分出色，有一点不好的地方是机体表面容易留下按摸印痕，但是使用一般的纤维清洁布轻轻一擦就可消除。

在机身正面只有开机按键，四个指示灯分别为STATUS(状态)，LAN(网络)，DISK1(磁盘1)，DISK2(磁盘2)，开机键上面也拥有指示灯。

DS218play支持3.5寸和2.5寸的机械硬盘以及2.5寸的固态硬盘。在机身背面拥有一个9cm散热风扇，在下方有两个USB 3.0接口，RJ45网线接口，安全锁以及电源接口。

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另外再推荐一款群晖DS220j，是一款入门级2槽式NAS，专为家庭和个人用户而设计，采用4核64位处理器，并配以DDR4内存，相较于前代产品在读写性能上都有所进步，加密写入性能更是提升了83%，拥有更好的存储体验。

4核心的ARM架构处理器，能够满足所有基本的NAS使用场景，包括数据的备份与恢复、数据整理、照片整理等数据需求，也可以实现监控、下载、流媒体推流等娱乐需求。最大净存储容量高达32TB，支持MacOS Time machine备份功能，可将文件备份与同步至其他设备或公有云服务。

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