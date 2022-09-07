平稳安全，轻巧随行――西数My Passport随行版移动硬盘

作者：CHO

【天极网DIY硬件频道】以前经常能够在地铁站、咖啡馆看见拿着电脑工作的职场人，那个时候以为自己不会遇到移动办公或者远程办公的情况。后疫情时代下，在经历了很长一段时间的AB班和居家办公后，我对于混合办公模式有了新的认识，也开始关注随身数据存储的必要性。本想着周五能够提前下班和小姐妹们一起约饭热聊，但是下班前临时来了任务，又不想错过与好闺蜜的约会，这该怎么办？

我自己近期购入的西数My Passport随行版移动硬盘又能派上用处了。

还记得第一次使用硬盘的时候，那时候的硬盘还是“大块头”，可以存很多文件和照片，那时候觉得好厉害，但是外形则不尽如人意，又呆板又重。不过随着现在存储颗粒的发展以及技术的迭代，硬盘的大小也是旧貌换新颜。现在手上的西数My Passport随行版外观上就很有设计感，质感很高级。

我选了一个黑色4TB的My Passport随行版移动硬盘，外壳表面采用哑光黑色饰面，条纹与平滑表面的过渡设计，让整个感觉看起来更加商务化一些，同时又简单有个性。外形简洁大气，作为精致女性，搭配也是非常重要的。

从产品尺寸来看，西数My Passport随行版硬盘与鼠标体积大小差不多，随身携带也不会把包包挤压变形，纤巧的外形规格，也不会让包包鼓起来。随行版的设计还是偏向易于携带的，毕竟太厚重就不符合“My Passport”这个名字了。

除了便携和大容量，对于数据安全的关注也是我使用下来感受很好的一点。西数My Passport随行版移动硬盘随附备份软件，能够提供存储数据备份服务。在官网简单下载、安装后，只需将硬盘链接至电脑，软件便能自动识别电脑中不同类型的文档，我们只需轻松点击备份便能将图片、视频、文档分类备份，真正享受到智能备份所带来的轻松和便捷。

而且软件内可以根据自己的需求选择每天、每周，甚至是在关机前进行自动备份。每次下班也不用自己手动进行复制备份，在软件内设定好备份源文件夹与备份时间就可以了。之前几次下班前突然有会议，会议快结束时就已经临近班车的发车时间了。如果会议结束后再自己手动备份文件，肯定赶不上公司班车。自从用了西数My Passport随行版移动硬盘，即使当天忘记，软件也能帮我自动完成，很方便，不会因为备份文件耗时而赶不上班车了。

所以这次只要将时间设置在下班前，将所有需要的数据直接从公司电脑备份到My Passport随行版移动硬盘中，做好万全准备就可以了。这款移动硬盘还有密码保护和设备管理功能，界面都很直观，上手即用。

作为Windows系统的用户，我打开包装即可直接使用。当然，如果是macOS可以直接格式化成exFAT，也很方便，避免以前因为电脑系统不同，看不到彼此的文件而产生额外的操作。功能快捷并且减少线材的束缚，是我自己偏爱的“傻瓜式”操作，提供了舒适高性能的存储体验。无论是在公司，还是在外面办公，不同系统下存储的数据都能畅快浏览。

My Passport随行版移动硬盘功能强大，使用却很简单。职场小白也能轻松读取、备份数据，传输资料。硬盘包括必要的数据线，随时待命。

即使周末在家，公司临时有事，只要有了WD My Passport随行版移动硬盘，各种类文件都能轻松找寻，迅速回应，高效工作，不耽误自己的休息时间。当然它不只可以用于工作，一些人生的重要时刻比如说孩子的照片、视频也可以存放很多年。你说经常看倒也不会，但是删除却又舍不得，毕竟还是非常有纪念意义的，所以这些也就都交给WD My Passport随行版了。

WD My Passport随行版移动硬盘在外观小巧便携，设计时尚及性能稳定的基础上，增加了自动备份等实用功能，进一步保证了数据的安全性，也为庞大的数据安全提供了富裕的空间和稳定的性能表现。在如今远程居家办公逐渐日常化的今天，一款实用的WD My Passport随行版移动硬盘能够帮到不少忙。现在我就只需享受下午茶的时光，其他都交给WD My Passport随行版移动硬盘了!