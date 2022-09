平稳安全，轻巧随行――西数My Passport随行版移动硬盘

作者:CHO

【天极网DIY硬件频道】以前经常能够在地铁站、咖啡馆看见拿着电脑工作的职场人,那个时候以为自己不会遇到移动办公或者远程办公的情况。后疫情时代下,在经历了很长一段时间的AB班和居家办公后,我对于混合办公模式有了新的认识,也开始关注随身数据存储的必要性。本想着周五能够提前下班和小姐妹们一起约饭热聊,但是下班前临时来了任务,又不想错过与好闺蜜的约会,这该怎么办?

我自己近期购入的西数My Passport随行版移动硬盘又能派上用处了。

还记得第一次使用硬盘的时候,那时候的硬盘还是“大块头”,可以存很多文件和照片,那时候觉得好厉害,但是外形则不尽如人意,又呆板又重。不过随着现在存储颗粒的发展以及技术的迭代,硬盘的大小也是旧貌换新颜。现在手上的西数My Passport随行版外观上就很有设计感,质感很高级。

我选了一个黑色4TB的My Passport随行版移动硬盘,外壳表面采用哑光黑色饰面,条纹与平滑表面的过渡设计,让整个感觉看起来更加商务化一些,同时又简单有个性。外形简洁大气,作为精致女性,搭配也是非常重要的。

从产品尺寸来看,西数My Passport随行版硬盘与鼠标体积大小差不多,随身携带也不会把包包挤压变形,纤巧的外形规格,也不会让包包鼓起来。随行版的设计还是偏向易于携带的,毕竟太厚重就不符合“My Passport”这个名字了。

除了便携和大容量,对于数据安全的关注也是我使用下来感受很好的一点。西数My Passport随行版移动硬盘随附备份软件,能够提供存储数据备份服务。在官网简单下载、安装后,只需将硬盘链接至电脑,软件便能自动识别电脑中不同类型的文档,我们只需轻松点击备份便能将图片、视频、文档分类备份,真正享受到智能备份所带来的轻松和便捷。

而且软件内可以根据自己的需求选择每天、每周,甚至是在关机前进行自动备份。每次下班也不用自己手动进行复制备份,在软件内设定好备份源文件夹与备份时间就可以了。之前几次下班前突然有会议,会议快结束时就已经临近班车的发车时间了。如果会议结束后再自己手动备份文件,肯定赶不上公司班车。自从用了西数My Passport随行版移动硬盘,即使当天忘记,软件也能帮我自动完成,很方便,不会因为备份文件耗时而赶不上班车了。

所以这次只要将时间设置在下班前,将所有需要的数据直接从公司电脑备份到My Passport随行版移动硬盘中,做好万全准备就可以了。这款移动硬盘还有密码保护和设备管理功能,界面都很直观,上手即用。

作为Windows系统的用户,我打开包装即可直接使用。当然,如果是macOS可以直接格式化成exFAT,也很方便,避免以前因为电脑系统不同,看不到彼此的文件而产生额外的操作。功能快捷并且减少线材的束缚,是我自己偏爱的“傻瓜式”操作,提供了舒适高性能的存储体验。无论是在公司,还是在外面办公,不同系统下存储的数据都能畅快浏览。

My Passport随行版移动硬盘功能强大,使用却很简单。职场小白也能轻松读取、备份数据,传输资料。硬盘包括必要的数据线,随时待命。

即使周末在家,公司临时有事,只要有了WD My Passport随行版移动硬盘,各种类文件都能轻松找寻,迅速回应,高效工作,不耽误自己的休息时间。当然它不只可以用于工作,一些人生的重要时刻比如说孩子的照片、视频也可以存放很多年。你说经常看倒也不会,但是删除却又舍不得,毕竟还是非常有纪念意义的,所以这些也就都交给WD My Passport随行版了。

WD My Passport随行版移动硬盘在外观小巧便携,设计时尚及性能稳定的基础上,增加了自动备份等实用功能,进一步保证了数据的安全性,也为庞大的数据安全提供了富裕的空间和稳定的性能表现。在如今远程居家办公逐渐日常化的今天,一款实用的WD My Passport随行版移动硬盘能够帮到不少忙。现在我就只需享受下午茶的时光,其他都交给WD My Passport随行版移动硬盘了!