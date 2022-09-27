数据存储的好帮手，东芝Canvio Basics（A5）移动硬盘体验评测

作者：佚名

【天极网DIY硬件频道】如今数据体量正在呈爆发式的增长，文件、图片、视频动不动就是几百MB甚至是几个GB，磁盘剩余空间不足的警报已经成了家常便饭。当你需要容量更大、使用更稳定的存储介质时，移动硬盘就成了我们最佳的选择。

作为全球知名存储设备厂商，东芝存储有着55年的技术经验，旗下多款产品均得到了全球市场的认可，其中Canvio系列是东芝存储最具有标志性的移动硬盘产品线，以可靠、便携、多场景应用获得用户良好的口碑。

这次要为大家介绍的是东芝Canvio Basics(A5)移动硬盘，它是Basics的全新系列，有1TB、2TB、4TB三种容量可选，满足消费者不同的存储需求。本站率先拿到了新品样机，经过小编几天的使用，这就和大家分享一些个人体验，此次评测的是4TB容量。

硬盘外型

东芝Canvio Basics(A5)移动硬盘采用了经典的曜石黑配色，长边处为圆角，短边处为直角，设计独特，且简约时尚，磨砂外壳表面触感细腻，并具有防滑防指纹的效果。

硬盘体积上，1TB、2TB容量均为78 mm×109 mm×14.0mm，4TB容量因为内部盘片的增加导致厚度增加，但也仅增加了5.5mm几乎无感的厚度，重量更是只有200g，完全不会影响用户随身携带。

硬盘正面左侧的TOSHIBA英文字母Logo为上下居中格式，字母以阴刻工艺嵌入外壳，每个字母均为平滑设计，与磨砂质感的外壳形成鲜明对比，大幅度提高了辨识度。

正面右侧为状态指示灯，在未连接时能完美契合硬盘外壳设计。连接设备后则亮起漂亮的蓝色，并会在随数据传输时从常亮模式切换为闪烁模式，让用户能更加直观的了解硬盘所处状态。

接口方面，东芝Canvio Basics(A5)移动硬盘配备了USB 3.2 Gen 1接口，能够实现高速快捷的文件传输。当然它也支持向下兼容，插入电脑USB接口即可使用，大幅度提高了硬盘的适用性。

硬盘测试

不难发现，东芝Canvio Basics(A5)移动硬盘秉承了Canvio系列一贯的理念：设计简洁、追求实用、足够便捷。那在传输速度方面是否也能同样优秀呢？接下来我们就通过几款软件对其进行传输速度的测试。

接入电脑后，可以看到4TB容量的东芝Canvio Basics(A5)移动硬盘的实际可用容量约为3.63TB，硬盘出厂为NTFS格式。关于容量大小这里要给数码新手们简单科普下，厂商们计算容量的方法是1GB=1000MB，而电脑系统中的容量计算方法是1GB=1024MB，所以才会出现4TB容量硬盘在电脑中看到的容量为3.63TB。

【ATTO Disk Benchmark】是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件，可以用来检测硬盘，U盘，存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。软件使用了不同大小的数据测试包，数据包按0.5KB、1.0KB、2.0KB直到8192.0KB分别进行读写测试，测试完成后数据用柱状图的形式表达出来，能够很好的说明文件大小比例不同时对磁盘读取、写入速度的影响。

测试成绩：东芝Canvio Basics(A5)移动硬盘最大写入速度为155.37MB/s，最大读取速度为149.88MB/s，读写的速率非常接近，对于日常办公中的拷贝或者备份都能享受到近乎同速的效果。

【CrystalDiskMark】是一个测试电脑硬盘检测工具，简单易于操作的界面随时可以测试存储设备，测试存储设备大小和测试数字都可以选择，还可测试可读和可写的速度。

我们使用这款软件检测硬盘的随机读取/写入速度，以及连续读取/写入速度。测试随机512KB，2KB，4KB读取/写入速度等，用户可以以此来辨别磁盘的性能及质量的优劣程度。

测试成绩：在CrystalDiskMark测试中，东芝Canvio Basics(A5)移动硬盘的表现更为出色，读取速度为153.32MB/s，写入速度为161.83MB/s。

【HDTunePro】是一款专业的机械硬盘的硬盘测试工具，它能够将你的硬盘型号、文件基准信息、硬盘扇区的好坏、健康信息、磁盘监视等等多项有关硬盘信息及其使用情况反映出来。

测试成绩：HDTunePro的结果更接近前两款软件的平均值水准，硬盘读取和写入分别约为146MB/s和143MB/s。

通过三款软件的测试，可以看到东芝Canvio Basics(A5)移动硬盘不论在读取还是写入速度，都能够轻松达到140MB/s以上，部分峰值速度更是突破150MB/s，足够满足绝大多数用户的日常使用需求。

总结

通过体验评测，我们可以看到东芝Canvio Basics(A5)移动硬盘的表现令人相当满意的，无论是外形设计、便携程度、容量大小，都能让用户感受到这是符合自身需求的产品。不仅如此，它出厂就能即插即用，NTFS格式能够轻松的与Windows 7、Windows 8.1、Windows10系统兼容，还能对其进行格式化为exFAT格式，来兼容Mac系统的使用，让办公效率能够更加流畅。另外，东芝Canvio Basics(A5)移动硬盘按照严格品质标准打造，可靠耐用还能享受三年质保服务。用户可以放心、安心的使用，不再担心数据的丢失。

现在笔记本电脑已经成为了办公的主流，但笔记本电脑大存储容量款式的性价比却很低，因此配上一款大容量的移动硬盘，已经成为了很多商务人士的选择，不仅能高效分享数据内容，还可以快速备份重要资料，避免笔记本电脑损坏导致重要数据丢失的情况。如果你也感兴趣，或是正好有存储需求，记得关注10月初东芝Canvio Basics(A5)移动硬盘在京东的首发活动，相信它会给你带来出色的存储体验。