2022年单车存储需求达2TB 西部数据发布汽车级嵌入式闪存解决方案

作者：Tp

【天极网DIY硬件频道】历经几次合并之后，西部数据公司已经成为存储行业规模最大的公司，旗下针对数据中心、汽车、电脑、移动、家居、工业提供丰富的存储解决方案，最近西部数据公司针对汽车行业推出全球首款基于3D TLC NAND技术的i NAND AT EM132嵌入式闪存盘，满足一级系统供应商在电子驾驶舱、人工智能数据库、高级辅助系统、信息娱乐系统以及自动驾驶方面对车规级存储的需求。

“在西部数据公司众多业务中，汽车领域对存储需求非常迫切，且增长姿态最快的行业，从2002年开始西部数据就不断在汽车产业持续创新，基于市场需求分析投入研发技术，为汽车行业提供丰富的存储解决方案以助力车联网的发展”西部数据公司市场部副总裁朱海翔这样告诉记者，车联网被誉为将成为下一代的计算平台，有数字显示到2020年车联网市场规模将达到338.2亿美元(约2200亿元人民币)。市场渗透率到2023年预计将达到67%，中国将成为全球最大的车联网前装市场。

< 左1： 西部数据公司产品市场部副总裁-朱海翔，左2：西部数据公司产品市场部总监-张丹，右2：西部数据公司全球产品市场部总监-万君玫，右一：西部数据公司高级副总裁兼中国区总经理-Steven Craig >

西部数据公司在汽车领域有丰富的存储解决方案，包括车载SD卡、适用于IVI系统的e.MMC，适用于数字仪表的UFS方案。西部数据iNAND AT EM132嵌入式闪存盘是全球首款基于64层3D NAND技术的e.MMC车规级嵌入式存储解决方案，最大容量为256GB，提供稳定和长久的使用寿命，随着车联网技术的推进和自动驾驶技术的不断优化，车内所需存储将持续增加，先进的IVI系统将会需要256G容量，自动化系统将会需要2TB以上的容量。

高容量存储开始在新一代汽车应用中扩展其适用的范围，包括行车数据记录、数据仪表、远程通信网关、车用无线通信技术、高级驾驶辅助系统、人工智能和自动驾驶的计算。这种不断增长的存储趋势要求闪存设计用于极端汽车环境(包括高达105oC 的温度范围)，同时要满足此类应用在存储质量和可靠性上的要求。

西部数据iNAND AT EM132嵌入式闪存盘通过了IATF16949认证，符合AEC-Q100标准，并遵守ISO26262 NAND闪存安全机制指南，还囊括了专为密集型汽车工作负载而设计的丰富汽车功能：先进的运行实时监控、热管理、自动和手动读取刷新、应对汽车电子的电源管理、数据保存性超过JEDEC标准、数据保护和纠错技术。

Counterpoint Research 公司合伙人兼研究总监 Neil Shah 表示：“存储是自动驾驶/车联网领域中发展最快的半导体应用之一。先进车载信息娱乐系统(IVI)、人工智能(AI)以及传感器驱动的自动驾驶系统都会产生大量的数据，需要在终端进行本地处理和存储。到 2022 年，每辆车的平均存储容量将超过2TB。”