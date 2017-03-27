碎文件写入性能提升 东芝A100固件升级教程

【天极网DIY硬件频道】在去年德国IFA 2016展会上东芝存储推出了新一代消费级固态硬盘产品―东芝A100，铝合金外壳、东芝15nm TLC闪存颗粒以及东芝TC58NC1010主控芯片，针对主流消费级市场而设计，为了让更多的人能开始使用固态硬盘为愿景。

A100特别的采用了拥有企业级稳定表现的闪存颗粒eTLC颗粒，相交传统TLC闪存颗粒，eTLC闪存颗粒拥有更多的P/E数，同时兼顾稳定特性。固态硬盘主要由核心硬件和固件组成，东芝拥有自主主控解决方案、自主闪存颗粒制造，在硬件部分的优势非常明显，在软件固件部分由于主控和闪存都是自家的，因此在固件开发方面的信息和挖掘也非常透彻。

说到固态硬盘就不得不提固件升级，固件升级对于固态硬盘而言就是一剂复活的强心针，这样的比喻可能较为恰当。作为PC系统中的一个环节，SSD代表的是存储环节中的重中之重，需要满足不断频繁更新的系统设置以及提升性能就需要通过固件升级来实现。

东芝A100放出全新的固件升级，该固件主要通过代码优化提升写入性能，该固件被东芝定性为重要固件更新评级，如果你有A100固态硬盘强烈推荐升级固件。

东芝为A100固件身体提供了一套固件升级工具，该工具源自品牌旗下OCZ SSD Utility软件为基础，通过直观的方式为用户升级固态硬盘固件提供了便捷的操作方式，东芝A100目前的固件版本为SBFA10.1，全新的固件版本为SBFA10.3，固件升级是否真的能提升SSD的性能？我们通过实际的固件升级前后的客观数据测试对比，用数据来解答这个疑问。

天极网华东硬件测试平台（感谢以下品牌赞助） 处理器 Intel 酷睿i7-6700K 主板 华擎Z170 Gaming K6+ 内存 宇瞻黑豹DDR4 2400MHz 8GB*2 系统盘 闪迪Extreme II 240G SSD 显卡 微星GTX960 2GD5T OC 电源 酷冷至尊V750 操作系统 Windows 10 专业版 X64

东芝A100用户如果需要升级固件可通过【点击】，进入页面下载A100固件升级工具(ZIP:256MB)，在测试环节固件升级之前的数据和固件升级之后的数据，我们都会进行至少5次数据测试，取平均值作为参考数据。

固件升级前 固件升级后

ATTO软件主要是测试在固件升级前后对于持续读写性能变化的影响，从实际数据图表来看，固件升级前持续写入545MB/s，持续读取563MB/s;固件升级之后持续写入546MB/s，持续读取564MB/s，在底层持续读写性能方面的变化轻微，可忽略不计。

固件升级前 固件升级后

在AS SSD Benchmark测试中，我们主要关注与其在随机读写以及单项写入测试环节的数据变化，在随机写入方面数据变化并不大，最显眼的无疑是4K 64队列纵深的写入数据固件升级后写入为319MB/s。

固件升级前 固件升级后

在单行写入测试环节，ISO、Program和Game分别是针对单个大文件、多个碎片文件、碎片文件和单个大文件综合性能，从对比的数据来看在碎片文件部分性能提升非常明显，这也是此次固件升级最主要的性能变化，优化碎文件写入性能。

东芝A100固件升级最主要是优化随机写入性能，特别是针对数量众多的碎片文件想写入性能，提升碎片文件写入性能的同时综合性能自然也会有所提升。当然如果用户希望通过固件升级将固态硬盘性能提升到一个质的变化自然也是不可能的，想要追求更极致的性能推荐可以购买Q系列产品，升级完固件的A100在碎文件写入能力的提升将会缩短系统、应用程序的载入时间，在碎文件写入的性能上有一定的提升，推荐所有A100固态硬盘用户升级。

扩展阅读：《eTLC新品旗舰 东芝A100固态硬盘评测》

9月初对于电子设备来说最重要的事件应该就是在德国柏林展开的IFA 2016德国消费电子展了，可以说全球各大品牌都在这机会拿出来自家的看家技术和全新产品。本次大会上东芝也随即推出了新一代消费级固态硬盘产品――东芝A100。

在之前东芝Q200、Q300等各个型号的固态硬盘产品都在市场上取得了良好的反响，不论是东芝品牌的竞争力或是原厂的颗粒及技术，都让东芝在固态硬盘市场上拥有自己的一亩三分地，尤其是在性价比方面，东芝Q200、Q300都可以说是同类产品中最具性价比的选择，那么这次全新推出的东芝A100全新产品能否延续之前的态势，继续保持在市场的竞争力呢？让我们先来了解下这款产品的基本情况。

首先从我们了解到的东芝A100来说，这是一款消费级的固态硬盘产品，并非真正主打性能表现的旗舰产品，面向更多的是普通消费级用户，主要的目的是为了能让更多的消费者体验到固态硬盘带来的性能提升。

随着技术的成熟，如今TLC和MLC产品在性能方面的表现几乎已经没有区别，而在耐用性上，第一批TLC产品上市至今也并未出现过大规模的耐用性问题，让我们有理由相信，东芝这样国际一线的厂商有能力将TLC在消费级产品上做出足够的可靠性。

从外观设计方面来说东芝A100依旧延续了之前产品的材质与风格，铝合金的盘身与7mm的厚度设计，让这款产品虽然全新推出但在适用性方面没有任何的问题。

一样有棱有角的盘身设计也让东芝固态硬盘产品拥有极强的品牌辨识度与一致性，相信这也是东芝有意而为之的设计方式。

同时因为这款东芝A100的铝合金外壳采用卡扣封装，我们没有将其拆开了解以防损坏，从厂商处我们了解到，东芝A100使用了自家15nm TLC闪存颗粒以及自家的TC58NC1010主控芯片，可以说这款产品是一款完全自主的产品。以东芝品牌的实力与口碑，我们相信东芝A100的可靠性是有保障的。

东芝A100所用的闪存颗粒并非普通的TLC颗粒，因是自家品牌的产品，所以东芝为这款产品提供了自家最稳定的企业级闪存颗粒――eTLC颗粒，相比普通的TLC颗粒，无论是稳定性或是耐用性都得到有效的保障。

对用户最关注的P/E数，eTLC也从一定侧面解决了普通TLC的耐用度问题，也因为eTLC无法与市场上通用的主控组合达到完美的效果，因此东芝也发挥自己的长处，配合了TC58NC1010的主控芯片.

（ 作者：Tp 责任编辑：严|）

天极新媒体 最酷科技资讯 扫码赢大奖

评论

* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！

网上商城商品/规格/促销价格

相关报价