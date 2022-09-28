集性能与性价比一体，东芝Canvio Partner（PT）移动硬盘体验评测

作者：佚名

【天极网DIY硬件频道】身边不少小伙伴开始做起了科技领域的自媒体人，他们外出除了带上笔记本电脑和拍摄器材外，还会备上一块移动硬盘来拷贝和备份数据。可现在网盘和NAS的应用已经如此广泛了，身为科技领域自媒体人却还用最“笨”的办法在存储数据，实在让人费解。直到咨询了其中一位小伙伴后，才明白是自己草率了。网盘和NAS的确非常便捷，能够上传分享、实时备份，但这些便利都是基于网络顺畅的情况下才能实现。可遇到网络不畅甚至无网络的话，它们就没了用武之地，而此时就轮到移动硬盘大显身手了。

现如今的移动硬盘有着足够大的容量，同时在传输速度上也非常快速，不仅能应对文档、图片等常规内容，还能轻松驾驭视频素材、工程文件等大体积文件。并且随着技术的不断进步，移动硬盘对自身体积和重量都已有很好的把控，不会在随身携带时成为负担。今天要体验的产品是早早来到本站的新品样机，东芝存储的Canvio系列――东芝Partner(PT)移动硬盘。

硬盘外型

先来看下这款硬盘的外型。东芝Canvio Partner(PT)移动硬盘采用了低调沉稳的曜石黑，外壳采用了磨砂质感，触感细腻不留指纹，还能起到防滑的作用。

硬盘四边采用圆角设计，正面中行印有TOSHIBA的字母Logo，阴刻的设计在磨砂外壳上非常显眼。右侧设计了一个隐藏式状态指示灯，在未亮起的状态下可以完全融入黑色的外壳之下，在工作时会进入蓝色常亮状态，传输数据时会进入闪烁状态。

硬盘侧面有数据接口，东芝Canvio Partner(PT)移动硬盘采用了USB 3.2 Gen 1接口，能够实现高效快捷的文件传输，并支持向下兼容，加上自身为exFAT格式，几乎能适用于所有电脑，用户不必担心插上硬盘无法识别或写入的尴尬。

在便携性上，作为4TB容量的款式其体积约为78 mm×109 mm×19.5mm，重量仅200g，非常小巧轻便，方便随身携带。另外它还有1TB和2TB的容量可选，相比4TB容量的会更加薄一些，厚度仅为14.0mm。

硬盘测试

熟悉东芝Canvio系列的用户都知道，该系列主打简洁的设计、实用的功能、轻便的体积，而东芝Canvio Partner(PT)移动硬盘也继承了这些优势。同时它还采用exFAT格式，能够兼容win系统和Mac系统。在传输速度上是否能满足用户的需求呢，我们用几款测试软件对硬盘做一个传输速度的测试。

将硬盘接入电脑后，在硬盘的属性常规栏中显示了东芝Canvio Partner(PT)移动硬盘的实际容量约为3.63TB，硬盘出厂为exFAT格式。关于容量大小这里要给数码新手们简单科普下，厂商们计算容量的方法是1GB=1000MB，而电脑系统中的容量计算方法是1GB=1024MB，所以才会出现4TB容量硬盘在电脑中看到的容量为3.63TB。

【HDTunePro】是一款专业的机械硬盘的硬盘测试工具，它能够将你的硬盘型号、文件基准信息、硬盘扇区的好坏、健康信息、磁盘监视等等多项有关硬盘信息及其使用情况反映出来。

测试成绩：将文件大小设置在2048MB，相当于2GB的大小，通过测试能看到硬盘读取和写入分别约为136MB/s和133MB/s，对日常办公来说已经足够使用了。

【ATTO Disk Benchmark】是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件，可以用来检测硬盘，U盘，存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。测试完成后数据用柱状图的形式表达出来，能够很好的说明文件大小比例不同时对磁盘读取、写入速度的影响。

测试成绩：硬盘最大写入速度为150.88MB/s，最大读取速度为147.19MB/s。这成绩比刚刚HDTunePro上的结果要高出不少，为了公平起见我们再用第三款软件测一下。

【CrystalDiskMark】是一个测试电脑硬盘检测工具，简单易于操作的界面随时可以测试存储设备，测试存储设备大小和测试数字都可以选择，还可测试可读和可写的速度。

测试成绩：在第三次测试中，硬盘读取速度为140.23MB/s，写入速度为157.07MB/s，更接近于第二次的测试成绩。

可见东芝Canvio Partner(PT)移动硬盘的读取和写入速度，能够轻松达到140MB/s，对于用户来说完全可以应对大部分日常使用的需求。

总结：

总体来说，东芝Canvio Partner(PT)移动硬盘在测试中的表现可圈可点，是一款集性能和性价比于一体的产品。尤其是它出厂自带exFAT格式，非常适合手中有多Mac电脑、win电脑、iPad等多设备的用户来使用，有效的确保了工作的效率。

相比于各种云存储，本地存储作为最可靠、最安全的存储方式，依然是用户首选的存储方案，而一款好的移动硬盘还能兼顾便携性。东芝存储是老牌的存储设备品牌，拥有悠久的硬盘生产历史和精湛的制作工艺，不仅能为用户提供坚实耐用的存储产品，同时也提供了高品质的售后保障，这款东芝Canvio Partner(PT)移动硬盘可享受三年质保服务，支持全国联保，让用户可以更安心的使用。如果你恰巧正在选购存储设备的话，一定要关注10月初东芝Canvio Partner(PT)移动硬盘在京东的首发活动，感受东芝出色的存储体验。