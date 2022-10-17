闪迪大师 PRO-G40 SSD外置固态硬盘，通用性极佳的专业存储好帮手

【天极网DIY硬件频道】随着人们需要存储的文件越来越多，加上单个文件的体积越来越大，让很多用户对于存储空间有了显著的需求。有些人会选择使用网盘进行存储，但是对下载速度以及文件安全会有一些顾虑。尤其是对于专业的影视行业从业者来说，严苛的现场拍摄环境和分秒必争的拍摄模式都对存储设备提出了更高的要求。稳定，安全以及高效的本地移动硬盘成为了更多人的首选，其中SSD固态硬盘更是备受用户喜爱，不仅体积小巧便于携带，同时超大的容量及高速传输速度，让日常使用颇为放心，今天要推荐一款移动固态硬盘的便是通用性极佳的闪迪大师® PRO-G40 SSD外置固态硬盘。

闪迪大师® PRO-G40 SSD外置固态硬盘拥有超强性能和坚固耐用的特性。它的体积小巧便携，尺寸为111mm x 58mm x 12mm，能够轻松的放入随身的包包内，并且放在办公桌上也不会占地方。

传输上闪迪大师® PRO-G40 SSD外置固态硬盘创新呈现双模式兼容性，单一接口兼容Thunderbolt™ 3和USB 3.2 Gen 2，为不同设备间的高效协作提供助益。当使用Thunderbolt™ 3连接时，闪迪大师® PRO-G40 SSD外置固态硬盘可保持高达2,700MB/s的读取速度和1,900MB/s的写入速度，满足高强度的工作需求;而在使用USB 3.2 Gen 2连接时，硬盘可实现高达1,050MB/s读取速度和1,000MB/s写入速度，同样能够满足普通的存储需求。

安全性方面，闪迪大师® PRO-G40 SSD外置固态硬盘有着极高的耐用性，采用铝制外壳能有效帮助排除内部热量，在提高安全性的同时也确保了硬盘能时刻保持超快传输速度。此外，这款外置固态硬盘可承受高达3米的跌落和1,814公斤的冲击，并具备IP68级防尘和防水能力，储存温度可在-20℃至70℃，从而确保在户外使用中的安全性。

闪迪大师® PRO-G40 SSD外置固态硬盘提供了1TB和2TB的可选存储容量，存储格式默认为APFS可格式化为NTFS，以应对不同系统端口的存储需求。同时为了确保用户能更安心的进行使用，闪迪大师® PRO-G40 SSD外置固态硬盘拥有5年有限质保的服务，避免了用户对于数据存储的担忧。

不难发现，全新上市的闪迪大师® PRO-G40 SSD集成了目前人们对于移动存储设备的全部要求：便携的外观设计、超大的存储容量、高速的传输速度、通用的兼容性能、可靠的安全保障，无论你是专业人士还是日常办公，都可以选择它来帮助你提升工作效率。

购买建议方面，1TB版本售价3999元，通用性好、性价比高，适合不同领域及岗位的需求;2TB版本售价6999元，适合对影音后期有更多需求的专业用户。

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