高速低延迟 Kingston FURY野兽DDR5内存提速简单高效

内存作为处理器和硬盘的桥梁，其效能的高低直接左右了整机的性能，以往消费者在选择内存的时候往往会优先考虑容量和速度，而现在对性能有更高要求的专业人士或者玩家在选择内存的时候不仅仅关注容量和速度，更加关注内存的时序。

内存延迟 高速内存不可忽略的重要参数

内存条的SPD中一般会有一组数字“A-B-C-D”分别对应的参数是“CL-tRCD-tRP-tRAS”,其中最重要的参数就是CL值。CL全称是 (Column Address Strobe Latency，一般缩写为CAS Latency，简写CL)。CAS意为列地址选通脉冲，CAS控制着从收到命令到执行命令的间隔时间。在内存阵列中分为行和列，当命令请求到达内存后，首先被触发的是tRAS (Active to Precharge Delay)，数据被请求后需预先充电，一旦tRAS被激活后，RAS才开始在一半的物理地址中寻址，行被选定后，tRCD初始化，最后才通过CAS找到精确的地址。整个过程也就是先行寻址再列寻址。从CAS开始到CAS结束的整个过程一般被称为CL延迟。

简单而言，同数据速率的内存CL低延迟相比CL高延迟性能会更出色，无论是游戏或者生产力都会有显著的提升。当前主流DDR5内存的数据速率已经达到5600-7200MT/s，当然也有一部分玩家或者专业人士选择8000MT/s或者更高规格的产品。所以，在确定了容量、数据速率之后，如果再关注一下CL值，整机性能可能还会再上一个新台阶。

低延迟 超级野兽性能再提升

Kingston FURY野兽(Beast )DDR5系列内存一直以来凭借出色的性能、兼容性、稳定性和不错的性价比深受用户们的喜爱，而近期推出了一系列“超级野兽”，与以往产品相比，其CL延迟更低，可以有效提升内存的效率，进而提升整机的性能，对于游戏玩家和专业人士都是更好的选择。

目前推出的超级野兽内存包括6000MT/s、6400MT/s及6800MT/s三种数据速率的DDR5内存及带有灯效的DDR5 RGB内存。其中6000MT/s数据速率的超级野兽DDR5内存时序优化到了CL30，6400MT/s数据速率的超级野兽DDR5内存时序优化到了CL32，6800MT/s数据速率的超级野兽DDR5内存时序优化到了CL34。

除了更低的CL延迟，野兽DDR5系列内存的特色优势都被完整保留，例如拥有更高的起始速度速率，以4800MT/s的起始速度速率实现Plug N Play功能，让内存的速度可自动达到制造商系统BIOS允许的最高值;同时支持 Intel XMP 3.0 或 AMD EXPO 两个平台的超频规范，包含可定制的速度和时序配置文件，方便用户一键自动超频等等。

低延迟内存性能更强不用赘述，对于一些严重依赖处理器和内存的应用软件尤其明显，例如Adobe AE、Pr、Ps等，这些专业软件不仅需要内存拥有足够的容量，更快的数据速率，更低的延迟更是锦上添花，为生产力提供更强有力的性能输出。而对于游戏玩家，有的用户反映一样的配置，更快的数据速率内存有时候表现甚至不如低数据速率的内存，除去偶发性原因，问题的根本在于容易被忽视的内存CL值。

综上所述，现阶段选择内存，用户首先要关注容量，其次是数据速率，在大多数情况下数据速率更高的内存表现会更好，但与此同时也要关注内存CL值，不排除高数据速率高延迟的内存性能表现不如低数据速率低延迟的内存。但是在数据速率相同的情况下，低延迟就是更好的选择，所以，想要简单高效的提升整机性能，Kingston FURY的超级野兽DDR5系列内存就是理想的选择，目前这款内存拥有黑白双色供选择，对颜值有更高要求的用户还提供了动态光效版本供选择。