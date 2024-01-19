IT影响中国2023：闪迪大师极锐™ G-RAID™ 致镜硬盘荣获年度影响力产品奖

【天极网DIY硬件频道】2024年已经到来，2023年已成过往。在这个并不平凡的2023年，天极网&比特网与大家一起见证数智化技术赋予时代的深刻变革。致敬即将到来的数字化、智能化时代，第二十二届IT影响中国深入挖掘行业创新价值、倾听消费者心声，评选出具有行业代表价值的科技产品及解决方案，见证数智时代的科技创新。

如今，伴随数字化的深入，数据已经成为这个时代比肩土地、劳动力、资本、技术的重要生产要素。同时，存储设备作为存储和检索数据信息的工具，其性能的强弱、表现的优劣对于企业、组织、个人而言变得尤为重要。近日，经评审委员会与大众评委综合评定，第二十二届IT影响中国特授予闪迪大师极锐™ G-RAID™ 致镜硬盘“年度影响力产品奖”。

对于视频、图片等创作而言，高速传输、稳定可靠、较高的安全性是极为重要的。闪迪大师极锐™ G-RAID™ 致镜硬盘内置性能可靠的西部数据7200RPM Ultrastar企业级HDD，双硬盘设计，容量最高可达44TB，在可靠性与大容量存储方面有着明显的优势。当然，除了44TB外，该硬盘还有12TB、16TB、24TB、36TB等可选，满足用户在容量上的差异化选择。

安全可靠也是闪迪大师极锐™ G-RAID™ 致镜硬盘又一大优势。闪迪大师极锐™ G-RAID™ 致镜硬盘出厂设定RAID 1形式，用户可以在一个硬盘上保存重要的内容，该内容也会自动复制到第二个硬盘上，从而实现数据冗余，数据备份变得更加简单，也让用户实现数据备份无忧。

不仅如此，硬盘还设计了硬件RAID设置，只需扳动开关，用户即可轻松将RAID模式设置从默认的RAID 1更改为RAID 0或JBOD，在这个过程中，并不需要下载任何应用程序或安装特殊软件。

闪迪大师极锐™ G-RAID™ 致镜硬盘还配备闪迪大师极刃PRO-BLADE SSD MAG模块化固态硬盘插槽，可以连接闪迪大师极刃PRO-BLADE SSD MAG模块化固态硬盘，可轻松地添加SSD容量和性能，以实现快速传输、编辑和备份。

闪迪大师极锐™ G-RAID™ 致镜硬盘设置Thunderbolt 3接口，可实现更快的传输、图像编辑、工作负载管理以及高达五个附加设备的菊链。此外，它还可以与配备USB Type-C端口的iPad平板电脑配合使用，能够在用户使用应用程序时导入高效的创意工作流。

在外观方面，闪迪大师极锐™ G-RAID™ 致镜硬盘设计较为独特，外形简洁大方、线条流畅。同时，其外壳采用高强度的铝合金材质，坚固耐用的同时，也兼具超棒的散热效果。美观度也成为了该设备的加分项。

整体来看，闪迪大师极锐™ G-RAID™ 致镜硬盘采用双盘位设计，内置功能丰富、性能较强的7200RPM Ultrastar企业级硬盘，支持RAID 0、1等模式，出厂为RAID1，支持数据的自动备份，采用雷电3接口，传输速度快，支持容量扩展，有着高速传输、大容量、高稳定性的优势，是影视制作的得力助手。闪迪大师极锐™ G-RAID™ 致镜硬盘获得年度影响力产品奖也是实至名归。