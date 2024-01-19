IT影响中国：闪迪至尊极速™移动固态硬盘卓越版（E61）获编辑金选推荐奖

【天极网DIY硬件频道】科技创新是推动经济发展、社会进步的重要力量。在并不平凡的2023年，天极网&比特网与大家一起感受了数字化技术和智能技术赋予时代的深刻变革。致敬数智时代，第二十二届IT影响中国深入挖掘行业创新价值、倾听消费者心声，评选出具有行业代表价值的科技产品及解决方案，见证数智时代的科技创新。

在本届”IT影响中国“年度评选中，闪迪至尊极速™移动固态硬盘卓越版凭借其出色的读写速度、坚固耐用的品质，以及安全等特性，在广受用户喜爱的同时，也成为天极网&比特网编辑部推荐的移动固态硬盘。经评审委员会与大众评委综合评定，第二十二届IT影响中国特授予闪迪至尊极速™移动固态硬盘卓越版(E61)以”年度编辑金选推荐奖“。

如今，无论是工作场景，还是学习场景，抑或是娱乐场景，都已经成为海量数据的“诞生之地”，而办公文件的存储、学习资料的下载、游戏软件的运行等也都离不开数据存储设备。大量的数据存储也对存储设备的容量、读写速度、安全性、稳定性提出新的要求。在此背景下，闪迪至尊极速™移动固态硬盘卓越版的推出，也进一步满足用户的这些需求。

在读写速度方面，闪迪至尊极速™移动固态硬盘卓越版采用NVMe高速技术，并配备USB3.2 Gen2接口，使其读取速度实现高达1050MB/秒，写入速度高达1000MB/秒，是上一代产品的2倍，适合记录创作的精彩内容或高清镜头画面。事实上，这一读写表现也使用户数据存储变得省时省心。

在安全性方面，闪迪至尊极速™移动固态硬盘卓越版采用AES 256硬件加密方式，可以有效保护数据内容的私密性。这是数据安全方面，而在实际使用过程中，移动固态硬盘本身的安全也至关重要。闪迪至尊极速™移动固态硬盘卓越版使用耐用硅胶外壳，可实现额外防护，同时，还能够防冲击、震动和X射线，能够承受高达3米坠落，且具有IP65等级防水防尘性能，进一步确保安全。

在外观设计方面，闪迪至尊极速™移动固态硬盘卓越版的长、宽、高分别为100.54mm、52.42mm、8.95mm，外观设计小巧时尚，同时有云墨黑、海天蓝、松柏青等颜色可选。此外，登山扣环的设计可以将其固定到皮带或背包上，方便携带。

在容量方面，闪迪至尊极速™移动固态硬盘卓越版有500GB、1TB、2TB、4TB等可选，其中海天蓝、松柏青最低存储容量为1TB，云墨黑版本最低存储容量为500GB。此外，闪迪至尊极速™移动固态硬盘卓越版还兼容适配的USB Type-C智能手机，配合闪迪存储地带应用程序，可轻松浏览、访问并备份手机内存中的文件，实现快速备份。

值得信赖的性能是闪迪至尊极速™移动固态硬盘卓越版修炼的内功，整体看，该移动固态硬盘采用NVMe高速技术，读取速度达1050MB/秒，写入速度达1000MB/秒，支持AES 256位硬件加密，防冲击，能承受3米坠落，具有IP65等级防水防尘性能，是值得推荐的移动固态硬盘。因此，闪迪至尊极速™移动固态硬盘卓越版获得年度编辑金选推荐奖实至名归。