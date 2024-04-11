高质量存储解决方案 金士顿参展大数据存储峰会



在峰会期间，金士顿不仅同众多中国企业代表、与会者进行了亲切友好的交流与探讨，还吸引了众多国际企业代表及在华外企代表。针对各行业面临的数字化存储问题，有针对性的提供专业的高质量存储解决方案，既解决当前的存储难题，还可以赋能行业客户业务提升的能力。

在峰会期间，金士顿不仅同众多中国企业代表、与会者进行了亲切友好的交流与探讨，还吸引了众多国际企业代表及在华外企代表。针对各行业面临的数字化存储问题，有针对性的提供专业的高质量存储解决方案，既解决当前的存储难题，还可以赋能行业客户业务提升的能力。

金士顿展会现场门庭若市，工作人员马不停蹄的为现场与会者答疑解惑，并展示了最新的存储产品，包括更高规格的Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM 金士顿展会现场门庭若市，工作人员马不停蹄的为现场与会者答疑解惑，并展示了最新的存储产品，包括更高规格的Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM 内存 系列，以及众多快速、可靠的企业级 固态硬盘 及OEM存储产品等等。



Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM 内存是针对专业人士推出的高性能DDR5 寄存DIMM，不仅保留了寄存DIMM的数据完整性和卓越质量等级，还支持ECC，能够检测和纠正多位错误，进一步减少系统锁定和数据损坏。目前提供了最高6800MT/s速度规格，以及最高256GB套条容量。



金士顿DC600M系列企业级固态

Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM 内存是针对专业人士推出的高性能DDR5 寄存DIMM，不仅保留了寄存DIMM的数据完整性和卓越质量等级，还支持ECC，能够检测和纠正多位错误，进一步减少系统锁定和数据损坏。目前提供了最高6800MT/s速度规格，以及最高256GB套条容量。金士顿DC600M系列企业级固态 硬盘 ，专为行业及企业客户提供兼容、稳定、可靠、超群的高性能6Gbps SATA固态硬盘，采用最新的3D TLC NAND，专为以读写混合用途 服务器 工作负载而设计，符合金士顿严格的QoS要求，具有硬件断电保护，支持热插拔。可提高企业数据的存储效率，适用于高速数据库、高带宽媒体流、云服务提供商等应用领域。目前提供了480GB-7.68TB多种存储容量供客户选择。

除此之外，金士顿OEM产品在展会期间全面展出，产品覆盖OEM内存、OEM SSD、 除此之外，金士顿OEM产品在展会期间全面展出，产品覆盖OEM内存、OEM SSD、 服务器内存 等高质量存储产品。不仅覆盖存储各个领域，并且在通讯、教育、游戏、医疗、银行、工控、监控和车载等诸多行业领域积累了大量成功案例可供行业客户参考，再结合客户的实际需求量身定制从测试到采购，从故障分析到返修等一整套个性化解决方案。

2024年各行业数据呈现TB级增长，数据存储的效率、安全性都面临新的挑战，如何应对环境复杂性、多样性、特殊性的难题？在刚刚落幕的2024深圳国际大数据与存储峰会，众多AI、5G、物联网、大数据、云计算等企业的参会者都收获满满，找到了自己行业应用中的存储解决方案。作为亚洲规模最大、产业链最全且具有国际影响力的年度盛会，大数据存储峰会不仅是行业客户交流的平台，更是寻找存储解决方案的重要平台。