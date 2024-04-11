高质量存储解决方案 金士顿参展大数据存储峰会

2024年各行业数据呈现TB级增长，数据存储的效率、安全性都面临新的挑战，如何应对环境复杂性、多样性、特殊性的难题？在刚刚落幕的2024深圳国际大数据与存储峰会，众多AI、5G、物联网、大数据、云计算等企业的参会者都收获满满，找到了自己行业应用中的存储解决方案。作为亚洲规模最大、产业链最全且具有国际影响力的年度盛会，大数据存储峰会不仅是行业客户交流的平台，更是寻找存储解决方案的重要平台。
全球存储领袖金士顿作为本次峰会的重要参展企业，提供了一系列高质量存储解决方案以适配各行业客户需求。金士顿的高质量存储解决方案不仅拥有高性能、高安全性、高可靠性的存储产品，并可根据行业客户的特殊要求量身定制专业存储解决方案，满足行业客户多元化的存储需求。
在峰会期间，金士顿不仅同众多中国企业代表、与会者进行了亲切友好的交流与探讨，还吸引了众多国际企业代表及在华外企代表。针对各行业面临的数字化存储问题，有针对性的提供专业的高质量存储解决方案，既解决当前的存储难题，还可以赋能行业客户业务提升的能力。
金士顿展会现场门庭若市，工作人员马不停蹄的为现场与会者答疑解惑，并展示了最新的存储产品，包括更高规格的Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM 内存
系列，以及众多快速、可靠的企业级固态硬盘
及OEM存储产品等等。
Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM 内存是针对专业人士推出的高性能DDR5 寄存DIMM，不仅保留了寄存DIMM的数据完整性和卓越质量等级，还支持ECC，能够检测和纠正多位错误，进一步减少系统锁定和数据损坏。目前提供了最高6800MT/s速度规格，以及最高256GB套条容量。
金士顿DC600M系列企业级固态硬盘
，专为行业及企业客户提供兼容、稳定、可靠、超群的高性能6Gbps SATA固态硬盘，采用最新的3D TLC NAND，专为以读写混合用途服务器
工作负载而设计，符合金士顿严格的QoS要求，具有硬件断电保护，支持热插拔。可提高企业数据的存储效率，适用于高速数据库、高带宽媒体流、云服务提供商等应用领域。目前提供了480GB-7.68TB多种存储容量供客户选择。
除此之外，金士顿OEM产品在展会期间全面展出，产品覆盖OEM内存、OEM SSD、服务器内存
等高质量存储产品。不仅覆盖存储各个领域，并且在通讯、教育、游戏、医疗、银行、工控、监控和车载等诸多行业领域积累了大量成功案例可供行业客户参考，再结合客户的实际需求量身定制从测试到采购，从故障分析到返修等一整套个性化解决方案。
中国经济的高速发展离不开科技振兴，无论是新兴科技企业或者传统企业的数字化转型，高价值的数据存储以及人工智能的应用均需要高质量的存储解决方案。参展大数据存储峰会，金士顿可以更高效的与终端客户面对面交流，将金士顿成熟、系统的解决方案介绍给更多行业客户，并深入了解行业需求，为持续优化金士顿存储产品及解决方案提供宝贵信息，让双方始终走在合作共赢的良性发展道路上。
关于金士顿科技公司
从大数据到笔记本
电脑和个人PC，到基于IoT物联网的智能设备和可穿戴设备，再到嵌入式设计与合同制造，金士顿涉及人们的生活、工作和娱乐等方方面面。全球最大的PC制造商和云托管公司在生产制造中都离不开金士顿的产品和解决方案，而金士顿创新的热情也不断推动着全球科技的发展与革新。金士顿努力超越自我，不断拓展业务领域，通过提供高效的解决方案来满足更多客户的需求，并期望看到更美好的前景。