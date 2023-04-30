光速降价 不讲武德 Solidigm P44 Pro购入体验

短短一个多月前，笔者自购上手了一块新生品牌Solidigm的旗舰级产品P44 Pro 1T版，作为SK海力士+英特尔闪存两大老字号的强强联合之作，它毫无疑问会是一款一线阵容NVMe固态硬盘，笔者也在上手评测的最后预告了接下来的长期体验分享。

只可惜还没等到购入新平台的契机，这款P44 Pro就开始在电商平台频繁“跳水”，让像笔者这样购买时间更早的消费者颇有被“背刺”的感受。

虽然这也不是仅仅发生在Solidigm上的个别现象，近期DIY存储市场的行情已经很难用一个“卷”字来概括，多个品牌的内存条、固态硬盘等产品近乎“一天一个价”，这当然降低了消费者拥有高性能存储硬件的门槛，但也多少对厂商带来了负面影响，近期同样传出了美光等颗粒大厂推动存储元件涨价的消息，未来的存储市场会面临怎样的风波我们尚且不得而知。

不过至少在当下，无论是性价比更高的国产品牌还是有口皆碑的国际大厂，我们已经拥有了足够多物美价廉的存储产品可供选择，笔者自购的这块Solidigm P44 Pro在喜迎降价后，其超高性能表现更显突出。

打开常用的CrystalDiskMark进行全项测速，显示这块P44 Pro的连续读取速度可达7125.42MB/s，连续写入速度达6792.09MB/s，连续读写性能均超出官方标称水平。

而切换到软件中的IOPS(每秒读写操作次数)数值后，得出的结果更是超乎想象，随机4K文件32队列16线程的读写结果均达到1400K+ IOPS，相比前代PCIe 4.0旗舰的1000K IOPS上下有大幅提升，可对标990Pro等新旗舰。

另一个常用测试软件AS SSD Benchmark中，P44 Pro同样性能表现强劲，连续读写超越大部分同级产品的同时拥有极低延迟，综合评分在笔者评测过的NVMe固态硬盘中首次突破10000。

最后我们通过HD Tune Pro软件在大容量文件的连续写入和读取中查看Solidigm P44 Pro的模拟缓存使用情况。设置连续写入200GB文件，可以看到橙色曲线记录下的写入速率可接近6000MB/s，写入约180GB后离开模拟SLC缓存，缓外速率仍然达到约1500MB/s。较大的波动情况侧面反映出P44 Pro需要更好的散热环境，有条件的用户可以额外配备固态硬盘散热器。

编辑点评：相比笔者入手1T版本时的700元出头，当前Solidigm P44 Pro的官方自营店价格已经达到了2T/1T/512G分别1099/589/399元，对于一款具有旗舰级性能表现的PCIe 4.0固态硬盘而言吸引力足够强大。市场上虽然有看起来更实惠的产品，但在颗粒、主控、DRAM等配置方面依旧有所差异，需要消费者根据自身需求来选择。