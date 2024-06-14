有“备”无患 保护数据 金士顿移动固态硬盘

虽然一直在反复强调重要的数据及时备份，但是又有多少人能真正做到实时备份呢？当意外发生的时候，如果不花费重金进行数据恢复，就要忍痛放弃重要的数据资料，甚至有时候即便花费了重金也不能恢复这些弥足珍贵的数据。这些数据可能是家人生前的影像资料，可能是孩子每一个阶段的成长记录，也可能涉及到重要的工作文件或者其他无法替代的内容。

重要的数据想要做到有“备”无患，其实有两个方法：方法一，用NAS系统自动备份，但是操作相对复杂，并且成本略高，除了专业人士并不适合绝大多数的普通用户;方法二，巧用Windows系统自带的自动备份功能，配合一个高性能的外置存储就可以轻松实现自动快速备份功能。

在Windows系统的设置中，选“系统”――“存储”――“备份选项”，然后就可以选择外置存储设备，需要备份的文件夹以及备份的频率。需要重点说明的是，尽量选择外置存储设备进行备份，如果使用本地存储设备备份数据，一旦设备出现故障，原生数据和备份数据都将面临同样的风险，备份的意义大打折扣。备份功能虽然简单易上手，但是选择一款适合的外置存储并不容易，面对琳琅满目的移动存储设备，哪一款才能满足用户的需求呢？既要容量大、又要速度快、还要有一定的性价比优势。很显然，金士顿不久前推出的两款移动固态硬盘XS1000和XS2000就是理想的选择。

备份重要数据 提速电脑性能

通过外接存储设备不仅可以进行数据的备份，确保数据安全，在一些情况下还可以提升电脑的性能。例如，剪辑师经常要制作各类视频，当本地存储设备存储空间不足之后，很可能会被提示“虚拟内存不足”，这是因为操作系统会将硬盘的一部分作为内存使用，以弥补物理内存容量不足的，当运行大型程序或软件载入大量素材造成硬盘容量也不足的时候，就会造成应用程序卡顿，影响整机的性能发挥，这时候可升级物理内存，或者通过本地文件数据迁移释放存储空间来解决这一问题，显然后者更加简单易操作。

通过外接存储设备可以快速将本地硬盘中的数据进行迁移，尽可能释放更多的存储空间给常用的软件和游戏运行使用，所以这需要外接存储设备不仅要有海量空间可以容纳备份数据以及迁移的数据，还要有足够的性能，否则TB级的数据迁移时间太过漫长。金士顿移动固态硬盘XS1000和XS2000显然为此已经做好了充足的准备。

金士顿XS1000和XS2000移动固态硬盘在外观上如同一对孪生双胞胎，只不过XS1000移动固态硬盘是黑色外观，XS2000移动固态硬盘是银色外观，但是在性能规格上两者还是有较大差异。

金士顿XS1000移动固态硬盘支持USB 3.2 Gen 2，读写速度1050MB/s和1000MB/s，容量有1TB和2TB两种，数据线提供了USB-C转USB-A，可以方便的与带有USB接口的设备连接。

金士顿XS2000移动固态硬盘支持USB 3.2 Gen 2x2，读写速度2000MB/s和2000MB/s，容量则有500GB、1TB、2TB和4TB四种，并额外提供了橡胶套可在一定程度上防水、防尘、防震，耐用性更高。

除了备份，金士顿移动固态硬盘的使用场景还有很多，例如用智能手机拍摄4K或更高规格的视频，往往智能手机内部存储空间是不足的，这时候就可以通过外置移动存储进行拍摄的存储工作，金士顿XS2000移动固态硬盘就是理想的选择;日常用于大容量的数据存储，甚至可以为没有物理空间扩展的笔记本电脑及台式电脑进行空间扩容，高性价比的金士顿XS1000移动固态硬盘则是不错的选择。

虽然金士顿的这两款移动固态硬盘在性能和容量上有所差异，但是在数据的安全性上高度一致，金士顿均提供了5年有限保固和免费技术支持，为用户的数据安全保驾护航。

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