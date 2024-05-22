记录旅途精彩 金士顿高性能存储卡系列

【天极网DIY硬件频道】随着夏天的临近，树绿花开，全国各地迎来一波又一波的旅游热潮，尤其是即将到来的端午小长假，不仅可以本地游更有时间跨省游。中国人旅游可以用6个字总结――“吃吃吃”和“拍拍拍”。尤其是“拍拍拍”不仅要数量、更要质量，专业的拍摄设备显然必不可少，每一张照片或者视频还要经过后期调整才能在各社交平台发布，所以在拍摄过程中总会多拍一些再回去精挑细选，这时候就需要存储卡拥有足够的空间。

关于存储卡的选择，很多有经验的普通用户或者专业人士都倾向大品牌，毕竟辛苦拍摄的影音数据因为存储卡品质或性能的不过关造成数据损坏甚至丢失，旅游的好心情将大打折扣。所以，金士顿作为全球存储领袖，旗下的产品一直都是众多用户的理想之选。截至目前，金士顿已经推出了多款高性能、大容量存储卡，用户可根据自己手中摄影设备的实际需求进行选择。

示例：存储卡不合格导致照片下半部分损坏

TB级大容量存储卡 拍摄随心所欲

以往受限拍摄设备，图像或视频的分辨率不高，所以存储卡容量较小也可以满足日常拍摄需求，128GB或者256GB已经算是当时的大容量选择。而现在，动辄4K、8K的高清视频，或者RAW未经加工的原图像，画质和可后期处理的空间确实提升很大，但相应的存储容量需求也在成倍的增长，即便是512GB的容量对于长途旅行都显得捉襟见肘，所以使用较新拍摄设备的用户需要更大容量的高品质、高性能存储卡。金士顿Canvas Go!Plus SD存储卡和金士顿Canvas React Plus V60 SD存储卡已经推出了TB级大容量，端午小长假外出游玩需要大量拍摄创作的用户，可以优先考虑这两款大容量存储卡。

金士顿Canvas Go!Plus SD存储卡支持UHS-I、Class10、U3、V30标准，存储容量从64GB-1TB，读写速度最高可以达到170MB/s和90MB/s(其中64GB的读写速度为170MB/s和70MB/s)。这款存储卡不仅适合相机等设备进行静态拍摄，而且可以胜任4K 视频拍摄，更重要的是这款存储卡的性价比十分出色，已经受到绝大多数用户的认可。

如果对性能有更高标准的要求，那么金士顿Canvas React Plus V60 SD存储卡显然就是为这部分用户准备的。支持Class10、U3以及更高的V60、UHS-II标准，存储容量从128GB-1TB，读写速度最高可以达到280MB/s和150MB/s(其中128GB的读写速度为280MB/s和100MB/s)。更高的性能和可靠性让使用的场景更广泛，例如专业单反相机，在高分辨率下的连拍，每秒可以达到10张甚至更多，这就需要存储卡拥有更高的写入速度，而一旦写入速度低于拍摄生成的数据，相机将会运行迟缓甚至数据丢失，所以选择存储卡一般会预留一部分性能空间。

行车记录仪适用 小卡应用更广泛

记录旅途的精彩，除了数码相机，还可以是智能手机或者行车记录仪，这类设备多采用microSD存储卡，而金士顿拥有众多不同规格的microSD存储卡可供用户选择。

金士顿Canvas Go!Plus microSD存储卡适用于运动相机、无人机、4K视频拍摄等，也可用于智能手机拍照或扩容使用。这款microSD存储卡支持UHS-I、Class10、U3、V30、A2标准，存储容量从64GB-1TB，读写速度最高可以达到170MB/s和90MB/s(其中64GB的读写速度为170MB/s和70MB/s)。

金士顿High Endurance microSD恒星存储卡则更适合在恶劣环境下使用，不仅支持7x24小时全天候使用，还支持在-25℃-85℃温度下工作，工作时间更是长达2.69万小时，特别适合行车记录仪或者监控设备等使用。这款microSD存储卡支持UHS-I、Class10、U1、A1标准，存储容量从32GB-256GB，读写速度最高可以达到95MB/s和45MB/s(其中32和64GB的读写速度为95MB/s和30MB/s)。

端午小长假出游，无论是高性能的SD存储卡或者小巧的microSD存储卡，金士顿均提供了丰富的产品供用户按需选择，特别是高达1TB容量的存储卡，为海量拍摄提供了必要的容量支持。所以，趁618年中大促选择一款心仪的存储卡去旅游吧!

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