金士顿XS1000移动固态硬盘荣获2024红点奖

【天极网DIY硬件频道】2024年6月18日北京讯，全球存储领袖金士顿今天宣布XS1000移动固态硬盘荣获2024年红点产品设计奖。红点设计奖于1955年创立，是世界上规模最大、最负盛名的设计大赛之一，每年收到来自全球约60个国家的2万多份参赛作品。

屡获殊荣的金士顿XS1000移动固态硬盘，让用户能够随时访问重要的文档、珍贵的回忆和媒体文件，是一种方便快捷的文件存储与备份解决方案。这款移动固态硬盘的结构十分紧凑，重量不到29克，只有手掌般大小，非常适合外出时使用。不要被它的大小所迷惑，XS1000提供高达1,050MB/s1的读取速度和最大2TB2的容量，为存储海量的照片、视频和文件提供了充足的空间。

金士顿渠道业务高级总监张智俊先生表示:“此次能够斩获红点设计奖让我们感到十分的自豪，这也是对金士顿时尚、便携式存储解决方案的充分认可。我们在设计XS1000时充分考虑到了用户的需求，这款移动固态硬盘不仅使用便捷、性能突出，还为用户提供了无与伦比的便携性。”

1 基于内部测试。速度可能因主机硬件、软件和使用情况而异。最佳速度需要USB 3.2 Gen 2主机设备。

2 闪存设备上列出的部分容量用于格式化和其它功能，因此不能用于数据存储。因此，数据存储的实际可用容量小于产品上列出的容量。欲了解更多信息，请参阅金士顿的闪存指南。

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