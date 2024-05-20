三英战未来 Kingston FURY超级野兽内存

在不久之前，全球存储领袖金士顿推出了一系列全新规格的Kingston FURY超级野兽(Beast)DDR5系列内存，并收获了用户的一致好评。与Kingston FURY野兽DDR5系列内存相比，在速度一定的前提下对内存时序进行了特别优化，有效提升了内存的综合性能，对于运行游戏、专业软件的玩家和用户都是更为理想的选择，尤其是在价格相差不大的前提下，时序经过优化的内存显然性价比更高一些。

三英战未来 性能更出众

Kingston FURY超级野兽内存包括6000MT/s、6400MT/s及6800MT/s三种数据速率的DDR5内存及带有灯效的DDR5 RGB内存。相比Kingston FURY野兽DDR5内存 6000MT/s的CL40时序，同样6000MT/s数据速率的超级野兽DDR5内存时序优化到了CL30，同样6400MT/s数据速率的超级野兽DDR5内存时序优化到了CL32，6800MT/s数据速率的超级野兽DDR5内存时序优化到了CL34。

DDR5内存在发布了一段时间后，数据速率迅速从4800MT/s提升到了8000MT/s甚至更高，显然数据速率提升对于整体性能的提升是十分有帮助的，但是价格显然也会更高一些。如何让主流内存发挥更大的性能潜力，优化内存时序是方法之一，而内存时序也往往是容易被用户忽视的重要参数之一。

内存时序包含四个重要参数：CL、tRCD、tRP、tRAS，其中CL列地址访问的延迟时间，是时序中最重要的参数，代表处理器发出指令到内存读取数据所需的时间。简而言之，内存的运行相当于一场短跑比赛，CL值相当于运动员听到发令枪到起跑的时间，而数据速率相当于运动员跑动时的速度。比赛成绩是起跑时间以及全程所用时间的叠加，即便数据速率再快，起跑时间慢也会影响整体成绩，所以更快的内存时序和更快的数据速率，两者叠加才能充分发挥出内存的性能，进而提升整机运行性能。

超级野兽 性能提升显著

对于众多开放式FPS游戏中，例如《绝地求生》这一类对内存性能要求较高的游戏，玩家在大场景开放式地图中跑图时，电脑内存会不断加载新的地图和场景素材。因此，内存时序的优化会直接提升游戏的帧数，尤其在高分辨率、高画质下的提升更为显著，无论是最低帧数或者平均帧数的提升都十分理想。

同样，对于运行专业软件的用户性能提升同样显著，例如渲染、可视化等应用，内存性能在容量、数据速率一定的前提下，提升内存时序是更好的的提高生产力的便捷方法。

目前Kingston FURY超级野兽DDR5系列内存拥有黑色与白色两款颜色版本，为用户提供了更多的主机搭配选择;其中RGB版本内存拥有12颗独立灯珠，使用 Kingston FURY CTRL可定制18种独立灯效， 搭配主板制造商的软件可定制个性整机RGB 灯效，享受酷炫的游戏体验。显然，在价格相近的前提下，Kingston FURY超级野兽DDR5系列内存拥有更出众的性能，是玩家和专业人士的高性价比理想之选。

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