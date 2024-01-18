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欢庆龙年：西部数据推出WD My Passport Ultra便携式存储硬盘龙年特别版

2024-01-18 11:02:38 Yesky数字家庭频道

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  【天极网DIY硬件频道】随着龙年新春的临近，西部数据隆重推出首款为庆祝农历新年而打造的WD My Passport Ultra便携式存储硬盘龙年特别版，现已正式上架开售。全新硬盘设计融合生肖元素，采用了明亮的红色为主色调，寓意红红火火、吉祥如意;一抹璀璨的金色祥龙则象征着财富滚滚而来、生生不息。

欢庆龙年：西部数据推出WD My Passport Ultra便携式存储硬盘龙年特别版

  WD My Passport Ultra便携式存储硬盘龙年特别版现已正式上架西数官方旗舰店，并可通过西部数据指定的电商平台店铺购买。建议零售价为人民币699元。WD My Passport Ultra便携式存储硬盘龙年特别版产品特性如下：

  ・ 时尚绚丽金属设计增强耐用性，安心携带随行无忧;

  ・ 与USB-C™设备无缝兼容，包括Windows® PC、Mac、手机平板电脑(exFAT文件系统);

  ・ 存储空间高达2TB，轻松储存照片、音乐、视频、游戏和文件;

  ・ 随附设备管理软件，轻松管理备份数据;

  ・ 内置 256 位 AES 硬件加密密码保护，全方位保障数据安全;

  ・ 享有三年有限质保，放心使用。

  点击此处以了解更多有关WD My Passport Ultra便携式存储硬盘龙年特别版的信息。

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