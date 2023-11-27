东芝N300 NAS硬盘：为你的存储需求量身定制

【天极网DIY硬件频道】在数字化时代，数据的存储和管理变得越来越重要。特别是在家庭和办公环境中，我们需要一个高效且可靠的存储解决方案。东芝推出的N300系列NAS硬盘是一款专为7*24小时不间断工作而设计的高性能硬盘，可以实现180TB/年的工作负载，为用户提供出色的性能和可靠性。

今天就为大家介绍下东芝N300 NAS专用硬盘，一起来看看吧!

东芝N300 NAS硬盘采用标准的3.5寸工业规格，提供4TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB完整的容量选择，并提供256MB甚至512MB的高速缓存容量，大大提升I/O吞吐量。在提高机械硬盘突发读写速度的同时提高使用寿命，使性能发挥更理想。

从容量和缓存选择如此丰富的角度来看，无论是作为生活娱乐还是工作文档备份管理，东芝N300系列都可以为使用者带来快捷的数据传输体验与稳定可靠的运行能力，让您的数据始终安全无忧，随时调用。

手上这块东芝N300系列16TB的NAS硬盘配备7200rpm的硬盘转速以及SATA 3.0的传输接口，传输速率可达到6Gbps，为用户提供更好的读取和写入性能。512MB高速缓存容量，较以往可以更快的速度加载应用程序和文件。通过东芝稳定盘片技术，能够轻松抑制系统引起的振动，让硬盘内部的盘片更加稳定，从而增强扇区追踪能力，提高读写性能。

内置的RV传感器通过检测和最小化多盘位NAS系统中的旋转振动效应，有助于确保抗冲击和振动的高可靠性。使存储数据更安全，使用更放心。

在售后方面，东芝作为老牌存储产品制造商，提供的产品品质和性能都是得到消费者的普遍认可。东芝N300系列NAS硬盘提供3年有限质保，侧面展现出N300系列对自家产品力的信心。

对于普通用户来说16TB容量足以应付日常与办公的需要，如果是视频博主或视频录制剪辑爱好者也可轻松应对。东芝N300 NAS硬盘的高可靠性、高耐久性和耐热性能够为用户提供7*24小时365天全天候运行的保障。

东芝N300系列不仅具备出色的性能和可靠性，还针对存储环境进行了优化，提供稳定而高效的存储解决方案。这款16TB的NAS硬盘在写入与读取的传输速度上都能达到280MB/s，得益于东芝的稳定盘片技术，它通过一个并列主轴电机来固定电机驱动轴，抑制系统振动，让内部盘片更稳定，从而提高读写性能。

无论是家庭用户还是办公室用户，东芝N300 NAS硬盘低功耗以及低噪音的运行都能为用户提供一个满意的使用环境，不仅能够满足大容量的存储需求，还能为数据提供安全可靠的保护。

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