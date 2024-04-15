血脉喷张 Kingston FURY电竞房燃爆游戏战力

当电脑游戏进阶成为电子竞技，游戏也不仅仅是让人放松的休闲方式，而是人与人在智力和体力层面的对决。曾经让无数80后、90后痴迷的网吧，现如今已经逐渐升级改造成为充满酷炫幻彩的电竞房，这也让更多新晋游戏玩家乐此不疲。电竞房提供了玩家打游戏的空间氛围感，更提供了拥有强劲配置的高性能电脑，为玩家带来新颖和震撼的游戏体验，高分辨率、高刷下的流畅画面，没有卡顿，也感受不到延迟，游戏加载即刻响应，让玩家在愉悦的心情下发挥更好的技战术水平。

金士顿作为全球存储领袖，旗下面向发烧友和玩家的高端游戏品牌Kingston FURY代表了金士顿在高端游戏领域的核心实力和领导力，并在过往瞩目的成绩基础上，投入更多的资源和热情，为玩家带来性能和稳定性更加出色的新时代存储产品。

现在，以Kingston FURY为主题的电竞房已经陆续在北京、郑州、邢台等地开设。Kingston FURY的忠实用户以及更多的游戏玩家，可以通过Kingston FURY电竞房切实体验来自高端存储产品带来的游戏流畅性，进而转化成Kingston FURY的粉丝和用户。

主题电竞馆中醒目的Kingston FURY品牌

黑红配色让游戏玩家血脉喷张

幻彩灯光打造出沉浸式的游戏氛围





拥有旗舰性能的Kingston FURY叛逆者Renegade DDR5系列内存

Kingston FURY电竞房的主题色彩以黑色和红色为主，黑色代表稳重、神秘和力量;红色象征着热情、活力和勇敢，当这两种颜色相结合时，红色能够点亮黑色的沉稳，同时黑色也能包容红色的张扬，创造出一种霸气与优雅的平衡，这与Kingston FURY的品牌调性不谋而合。

在Kingston FURY电竞房中的高性能电脑采用Kingston FURY新款旗舰级存储产品，包括速度从6000MT/s至8000MT/s的Kingston FURY叛逆者Renegade DDR5系列内存。性能出色的存储产品有助于提升游戏的流畅度和稳定性，例如高速内存可加快数据传输和处理速度，减少游戏的加载的等待时间，在游戏内的读取等待时间也将大幅缩短，让玩家可以酣畅淋漓的尽兴游戏，而不会被过长的等待时间消磨意志。

未来，更多的Kingston FURY电竞房会遍布更多的城市，希望让更多的玩家能感受到更高性能存储产品带来的游戏体验。而Kingston FURY也将一如既往的为硬件发烧友和游戏玩家提供高性能和高可靠性的存储产品，并将在全球与知名电竞战队进行合作，助力游戏电竞行业的蓬勃发展，成为面向年轻化、电竞化战略的高端游戏品牌。

Kingston FURY电竞房：

北京：

小黑屋电竞馆(北京双井店)

地址：北京市朝阳区东三环南路3号3层

郑州：

大山楂网络俱乐部(郑州紫荆山店)

地址：河南省郑州市管城回族区金城国贸三楼大山楂网络俱乐部

邢台：

竞界连锁训练馆(邢台易家店)

地址：河北省邢台市信都区育英街与兴华路交叉口西180米