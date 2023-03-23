江波龙&雷克沙参展CFMS 2023 多款行业级/消费级产品亮相

3月23日，中国闪存市场峰会CFMS 2023在深圳宝安前海举行，峰会以“探讨未知•探索未来”为主题，汇聚全球存储产业链及终端应用企业，共同探讨行业发展，恢复信心，一同构建存储以及科技更好的未来。

江波龙电子董事长蔡华波在下午的议程中作了主题为“构建存储新维度”的演讲，江波龙旗下行业级存储品牌FORESEE，以及国际高端消费类存储品牌Lexar雷克沙均携多款存储产品亮相峰会展位。

江波龙展出了UNCIA 3836与ORCA 4836两个企业级SSD系列，分别为SATA与NVMe类存储产品，性能与可靠性出色。

江波龙旗下品牌FORESEE展出了面向商用场景的DDR5与DDR4内存，均提供SO-DIMM与U-DIMM两种接口规格，能够应用于会议中心、商用自助终端、政务办公系统等场景。

在汽车新能源化与智能化进展迅速的今天，车规级存储产品虽然体型小，但能量不可小觑。FORESEE展出了旗下车规级eMMC、UFS、SPI NAND Flash三种存储产品，兼容多种主流平台，具备超长MTBF(平均无故障时间)，以高可靠性和长使用寿命保障设备的全天候长期工作。

再来看看我们熟悉的Lexar雷克沙，雷克沙从专业影像存储开始成为知名的国际品牌，此次也展出了高规格的CFe Type B存储卡DIAMOND系列与Type A存储卡GOLD系列，还有时下最新的旗舰PCIe 4.0固态硬盘，NM800PRO的散热片版。

雷克沙为专业影像存储卡搭配的读卡器同样享誉行业，全新一代CFe高速读卡器适用于CFe Type B卡，传输标准为USB 3.2 Gen 2x2，带宽高达20Gbps，完全能够满足前面DIAMOND系列存储卡的高性能需求。

最后，包括前面的NM800PRO固态硬盘在内，雷克沙也在致力于为电竞玩家打造顶级的存储硬件。此次雷克沙还展出了新一代ARES战神之刃RGB DDR5台式电脑内存，容量为单条16GB，开启XMP 3.0/EXPO超频速率高达6000Mbps，外观方面采用质感十足的机甲风金属散热马甲，并在顶部搭载RGB灯条，支持RGB Sync同步控制。