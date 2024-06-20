暑假大作战 3款学生游戏电脑主机配置推荐

暑假就要来了，学生用户们心心念的游戏终于有机会可以通宵达旦尽兴玩，不过自己的爱机是否能跑得动当前的主流3A大作呢？尤其是即将正式发布的《黑神话：悟空》，仅仅放出的预告和试玩就已经吊足玩家们的胃口，所以配置不够强劲就要抓紧时间升级，暑假大作战正式开始!

不足3500元 3A大作1K画质通杀

预算紧张也没关系，毕竟游戏不一定非要2K高刷，游戏主要玩的是即时反应和故事情节，1K画质对于瞬息万变的竞技场也足够了，游戏的乐趣并不会因此大打折扣。

英特尔i3处理器是当前性价比较高的一个系列，对于大多数游戏而言已经足够了，玩家的性能焦虑是没有必要的，况且未来真的感觉性能不够用还可以通过更换更高性能的处理器进行简单升级，还可以再战几年!目前，英特尔 酷睿i3-14100F的价格已经低至699元，物理4核8线程，频率3.5-4.7GHz，三级缓存12MB，基准功耗仅58W。配备的主板需要有一定的可升级性，所以供电、内存的要求更高一些，昂达 B760-VH5-B是一款B760芯片组主板，拥有8相强化数字电源，采用全固态电容，大幅提升主板的稳定性，所以不仅是i3处理器，即便未来升级更高性能的i5、i7等处理器也没有问题。内存方面，两条DDR5内存插槽，最高支持DDR5 6400(oc)，还有PCIe 4.0x4 NVMe M.2接口，可支持更高性能的固态硬盘。

主板只提供了2条内存插槽，考虑当前的预算，单条16GB暂时够用，未来可视应用需求再升级16GB内存组成双通道32GB的容量。目前，来自Kingston FURY 超级野兽DDR5 6000 16GB内存是一个理想的选择。Kingston FURY定位高端游戏品牌，不仅品质出色有保障，而且超级野兽是新推出的低延迟版本，6000MT/s的CL值只有30，较主流的CL 40有更出色的性能表现，而价格几乎持平，当然要选择低延迟的超级野兽!

硬盘的选择相对更为简单，一线品牌中性价比较高的当属金士顿NV2 PCIe 4.0 NVMe固态硬盘，并提供了3500MB/s和2100MB/s的读写速度，再加上金士顿的金字招牌和对固态硬盘提供了三年有限保固，让用户选得放心，用得安心。

显卡的性能决定游戏的性能，并且价格基本和流畅度成正比。如果想用相对较低的价格获得不错的游戏流畅度，上一代的RTX3050显卡可能更符合玩家的预期。微星魔龙 GeForce RTX 3050 GAMING X 6G目前千元出头的价格可以提供玩家流畅的1K较高画质游戏，这款显卡CUDA核心数达到了2304个，核心频率1507MHz，显存6GB GDDR6，显存位宽96bit，显存速度达到了14Gbps，更难能可贵的是300W电源就可以驱动这款显卡。

6000元开光追上2K 爽玩3A大作

6000元就可以在2K分辨率和高刷新率下爽完3A大作，全一线品牌配件，性能有保障，品质更有保障，并且依然预留了充足的可升级空间，大大延长整机的使用寿命。

千元处理器不可避免的让大部分人想到炙手可热的英特尔酷睿i5-12600KF，别看是一款12代的i5处理器，其综合性能已经将11代i9处理器踩在脚下，凭借更高的频率，即便不超频性能也十分强劲。在规格方面，6大核4小核16线程，大核频率3.7-4.9GHz，小核2.8-3.6GHz，较高的频率对于游戏帧数的提升十分有帮助。为了充分发挥这款处理器的性能，主板选择了华硕B760M-AYW WIFI，这款应该是千元内品质和功能都属上乘的一款B760芯片组主板，而且这款主板已经为未来升级做好了充足的准备，处理器已经可以支持当前最高级别的i9-14900KS处理器，内存更可以支持DDR5 8000(oc)，最大96GB，存储扩展可支持2组PCIe 4.0x4 NVMe M.2接口。

预算相对充足一些，内存优先选择搭建双通道，那么Kingston FURY 超级野兽DDR5 6400 16GBx2套条就是不错的选择之一。这款内存依然是低延迟版本，CL只有32。两条16GB组成的32GB双通道，已经可以充分应对当前和未来的游戏需求，甚至可以说是一劳永逸的选择。

固态硬盘选择性能更为强劲的金士顿 KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2固态硬盘1TB，读写速度达到了惊人的7000MB/s和6000MB/s。而且，采用了半高式石墨烯铝制散热器拥有出色的散热表现，确保硬盘在高性能运行时依然可以保持凉爽。

显卡方面，技嘉 RTX 4060 WINDFORCE OC 8G风魔在RTX4060显卡中性价比十分突出，这款显卡核心频率2475MHz，显存8GB GDDR6，显存位宽128bit，显存速度达到了17Gbps，450W电源就可以驱动这款显卡。在众多3A游戏大作中，2K高刷基本没有太大问题，并且光追效果令游戏画质有一定提升，甚至每一帧游戏画面都可以用于桌面壁纸使用。

万元足矣 2K高刷游戏主机

组装电脑肯定是希望满足当下应用需求并有一些性能储备，可以应对未来的挑战，还要有足够的可升级空间，让性能不足时可以方便升级满足未来的软件和游戏流畅运行需求。游戏2K高刷如果是标准的话，那么这台不足万元的游戏主机就是学生用户理想的选择。

中高端处理器中，英特尔酷睿i7-14700KF的性能足够应对3A游戏大作的要求，8大核12小核28线程，大核频率3.4-5.6GHz，小核频率2.5-4.3GHz，更高的基础频率和睿频让其性能有足够的保障，当然功耗也更高一些基础功耗125W，加速功率达到了253W，对电源的需求会更高一些。对于中高端处理器，更为匹配的就是Z790芯片组主板，现在性价比较高的Z790芯片组主板就是微星 PRO Z790-S WIFI，支持英特尔12-14代全系列LGA 1700处理器，这款主板还拥有4条DDR5内存插槽，2个PCIe 4.0x4 NVMe M.2接口，未来的可扩展性较高。

虽然主板提供了4条内存插槽，但是考虑实际需求，2条16GB的内存组成双通道32GB已经足够应用，Kingston FURY 超级野兽DDR5 6800 16GBx2套条拥有6800MT/s的速度以及更低的CL34延迟，无论游戏或者日常学习工作都绰绰有余。如果未来感觉内存不足还可以通过另外两条内存插槽再添置内存升级就可以了。

PCIe4.0x4通道的理论带宽是7.877GB/s，而固态硬盘中可以达到或者超过7000MB/s速度的却并不多，然而一款2年前发布的Kingston FURY 叛逆者PCIe 4.0 NVMe M.2固态硬盘却可以轻松超过7000MB/s，其中2TB版本的读写速度达到了7300MB/s和7000MB/s，更高的性能对于游戏的安装、加载都有很大的提升，甚至会有玩家已经落地捡装备，队友却还在游戏加载中，轻松赢在起跑线上。

高端显卡中如果只考虑游戏，那么RTX4060Ti已经属于大众用户心目中的天花板级别了，绝大多数游戏都可以达到百帧以上，流畅度有足够的保证。至于更高阶的RTX4080、RTX4090系列显卡虽然游戏体验会更高，但是其更大的功能是生产力工具。七彩虹 RTX4060Ti战斧DUO 8GB是目前高性价比的RTX4060Ti显卡之一，CUDA数量4352个，核心频率2310-2535MHz，显存8GB GDDR6，128bit显存位宽，显存速度达到了18Gbps，建议电源500W以上。

从3500元到9500元，三套游戏主机均采用一线品牌的配件，不仅要性价比更要品价比，因为只有良好的品质才能确保日常应用的稳定性，毕竟谁也不想游戏中途死机、蓝屏、卡顿，影响游戏的好心情。并且，三套配置均预留了一定的可升级空间，为延长整机使用周期提供了坚实的基础，现在就可以对号入座，组装自己的爱机投入到暑假大作战当中吧!

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