一路领先 Kingston FURY推出以赛车为灵感的DDR5内存

2024年6月24日北京讯，全球存储领袖金士顿今天宣布全新推出Kingston FURY叛逆者(Renegade)DDR5 RGB特别限量版内存。这款产品的设计灵感源自对汽车与比赛的热爱，将赛道上的高性能和高颜值带到了您的个人电脑当中。

Kingston FURY叛逆者(Renegade)DDR5 RGB特别限量版内存的性能如同开启涡轮增压一般，能够带来更高的速度和非凡的耐久性，为您在“赛道”上进入最佳状态提供助力。无论是玩游戏、直播还是剪辑高清视频，都可以为您的设备带来可靠的性能，提升电脑的运行速度。这款内存外观采用全新的曲线设计和图案，仿佛是您最喜爱的赛车中独特设计的缩影。每次当您坐在驾驶位或电竞椅上开启比赛时，流线型外观灯带内的12个LED便可开启独特的灯光效果，通过FURY CTRL1还能够在18种可定制RGB灯效中随心选择，另有Kingston FURY红外同步专利技术的加持，在发车灯亮起时可为您带来无尽的兴奋感。

金士顿内存业务总监徐鹏先生表示:“我们很高兴为用户带来一款风格独特且性能出色的全新内存选择。Kingston FURY叛逆者(Renegade)DDR5 RGB特别限量版内存采用了令人耳目一新的设计，并利用最新技术实现了高达8000MT/s的速度，最大限度地避免了性能瓶颈的出现，全面激发极限超频的潜力。”

Kingston FURY叛逆者(Renegade)DDR5 RGB特别限量版内存由两条套装组成了48GB的总容量，通过了英特尔XMP 3.0认证，并获得了您喜爱的主板制造商认证。100%经过速度测试，具备出色的可靠性，并享受有限终身保固服务。

1、通过Kingston FURY CTRL软件或主板的RGB控制软件可以实现对灯效的自定义。第三方软件所提供的RGB自定义支持可能会有所不同。

2、列入全球领先主板制造商的认证供应商名录 (QVL)。

Kingston FURY叛逆者(Renegade)DDR5 RGB特别限量版内存

• 赛车灵感设计:新款红黑散热器搭配层叠元素设计，营造出如同赛车般的空气动力学外观与风格，仿佛随时准备征服赛场中最具挑战性的弯道。。

• 涡轮增压性能:在以8000MT/s的速度运行时，Kingston FURY叛逆者(Renegade)DDR5 RGB特别限量版内存采用优质部件和手工调校，100%经过工厂速度测试，油门到底，获得极限超频的潜力。

• 获得专利的Kingston FURY红外同步技术:确保多条内存的RGB灯光效果保持一致，而Kingston FURY CTRL则通过18种预设灯效，为您带来如同发车灯亮起瞬间的兴奋感。

• 英特尔XMP 3.0认证: 通过英特尔Extreme Memory Profile技术先进的预优化时序、速度和电压设定，让超频(夺得比赛冠军)变得易如反掌。

• 获得领先主板制造商的认证: 经过测试和认证，让您与所选的主板一起处于领先地位。

• 容量: 2条套装，48GB

• 速度:8000MT/s

• 延迟:CL36

• 电压:1.45V

• 工作温度:0℃~85℃

• 尺寸:113.35mm×45.8mm×8.26mm

关于金士顿科技公司

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