更小尺寸，更大容量 NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD固态硬盘评测

【天极网DIY硬件频道】传统的机械硬盘很大程度束缚了系统的加载速度和传输速度，如果你的笔记本或台式主机还是传统的机械硬盘，如果你觉得你的电脑系统运行很慢，那么你有没有尝试给自己的电脑升级为固态硬盘呢？

固态硬盘相比传统硬盘最大的好处就是速度快了很多，老电脑换上了固态硬盘之后，开机速度、文件载入、流畅度都会有明显提升，而且新机装固态硬盘早已经是标配。

Kingston推出的NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD固态硬盘，速度更快、功耗更低、散热更少，节省空间的同时，有助于优化用户设备的系统性能并带来高效的价值。

NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD固态硬盘外观设计为酷炫的蓝色风格。蓝色，是三原色的一员，但与红、绿光不同的是，蓝色是三原色中波长最短的颜色，所以蓝色永远是那么冷静而又理智。这也预示着NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD能够给用户更加稳定的性能支持。

回归正题，固态硬盘接口方面采用标准的M.2 2280规格，超薄、轻便和紧凑的外观特点，可以帮助用户轻松地安装在自己的纤薄笔记本电脑、小型(SFF)系统和DIY主板平台上。

因为采用新一代的PCIe Gen4 x4技术，使这款固态硬盘的性能得到了极大的提升，为学习办公、游戏娱乐的运行流畅与响应速度方面提供有力的保障。使用PCIe通道支持NVMe协议的固态硬盘通常支持完善的链路节能特性，在硬盘闲置时降低连接速度来实现节能和降温的双重作用。

NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD固态硬盘提供250G、500G、1TB和2TB四种容量选择，可以帮助用户轻松存储喜欢的大量游戏和媒体内容。

此次我们手中的这款采用PCIe Gen4 x4接口的NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD固态硬盘为2TB容量，实际表现究竟效果如何，接下来我们将用数据来说话。

首先在CrystalDiskMark测试中，NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD固态硬盘的连续读取速度高达3797.64/S，写入2938.61MB/s。

之后是使用测速比较常见的AS SSD Benchmark 进行测试。

在测试中，这款固态硬盘取得3032.13MB/s的读取速度，写入速度也达到2596.66MB/s的速度;而4K随机读取速度为40.31MB/s ，写入速度为248.27MB/s。

在ATTO Disk Benchmark软件测试下，NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD固态硬盘最高读取速度保持在3.20GB/s左右，最高写入速度达到2.76GB/s左右，表现相当稳定。

对于平时爱拍摄高清图片与视频的用户来说，尤其是4K等高像素视频的载入与快进，NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD固态硬盘也是一款得力的装备，硬盘的读写性能会显著关系到文件载入时的速率。我们也实际体验了这款固态硬盘在开启《黑客帝国：矩阵重启》4K影片与打开《流浪地球》2亿像素海报上的表现，相比普通固态硬盘的加载速度都有明显提升。

拥有一款高性能的固态硬盘，可以有效提高我们电脑的运行速度，使我们学习，工作更加舒适，游戏更为畅快。

NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD固态硬盘凭借其优良的性能与口碑都能保持在头档梯队中。无论是持续读写速度、动态缓存以及满载时候的温度，NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD固态硬盘使得金士顿在固态硬盘领域继续保持着重要地位。加上3年有限保固，免费技术支持，后期使用更无后顾之忧。