3500MB/s解锁PCIe 3.0峰值性能 长江存储发布致态TiPlus5000

作者：高志伟

【天极网DIY硬件频道】4月8日，长江存储推出新款消费级固态硬盘产品致态TiPlus5000。该产品采用基于晶栈2.0(Xtacking 2.0)架构的长江存储第三代三维闪存芯片，支持PCIe Gen3x4接口、NVMe 1.3协议，顺序读取速度高达3500 MB/s，速度更快的同时写入寿命也很持久，2TB高达1200TBW。

TiPlus5000已于今日在京东正式开启预售。

尽管近两年英特尔、AMD都在推动PCIe 4.0在台式机和笔记本平台的使用，但无论新老机型，仍有大批用户手中的电脑使用PCIe 3.0。Forecast Group Inc (FGi)公布的数据显示，到2021年94%以上用户的电脑仍使用PCIe 3.0接口平台。除了需要更高数据吞吐量的创作者等高端用户而言，无论是游戏还是办公、影音，PCIe 3.0都已经可以满足传输性能的需求。只不过如今由于图片、视频、游戏等数据的规模越来越大，早先512GB甚至256GB的设备在存储空间方面已经捉襟见肘，让越来越多的办公人群、玩家有了存储扩容的需求。或许有些网友就遇到过，想要剪辑一段视频时，却发现素材无法拷贝到电脑，甚至剪辑过程中电脑存储频频报警而不得不删除文件，腾出空间。

对于有此类升级扩容需求的台式机、笔记本用户而言，TiPlus5000是个不错的选择。

长江存储产品管理部负责人范增绪表示：“TiPlus5000作为致态品牌的新成员，按照国际原厂通用的标准与方法进行了大量的严格测试，来确保产品的可靠性、兼容性，是我们为PCIe Gen3这一成熟平台量身定做的高性能、原厂高品质的产品。而且，它采用长江存储第三代三维闪存芯片，充分发挥了晶栈 2.0(Xtacking 2.0)架构的优势，以新颗粒、新技术、大容量、高性能、高性价比以及满满的诚意服务老平台用户。”

性能方面，采用PCIe Gen3×4接口、NVMe 1.3协议的TiPlus5000的顺序读取速度高达3500MB/s。TiPlus5000的强大性能得益于晶栈2.0(Xtacking 2.0)架构，其创新技术可实现在两片独立的晶圆上加工外围电路和存储单元，使NAND拥有更高的I/O接口速度。另外，TiPlus5000采用主机高速缓冲存储器设计(Host Memory Buffer)可充分利用系统内存，配合模拟SLC Cache缓存，加速固态硬盘读写性能，让程序启动、加载、保存更加顺畅，高效。

TiPlus5000提供512GB/1TB/2TB三种容量，满足不同用户、不同场景选购需求。

可靠性方面，TiPlus5000采用长江存储第三代三维闪存芯片，凭借对原厂颗粒的严谨测试和验证，能够为用户带来更高品质和性能。其单颗闪存芯片接口速度高达1600MB/s，写入寿命2TB高达1200TBW。同时，TiPlus5000配载Thermal Throttle, Power Management两大管理系统，实现高效温度和功耗控制。

范增绪还表示：“TiPlus5000的发布意味着致态又诞生了一款深刻洞悉消费者需求的产品，也是致态致力于贯彻‘用芯书写记忆，让世间美好长存’企业使命的证明。未来，我们将继续倾听和满足用户需求，推出更多创新产品。”