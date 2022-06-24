长江存储推出PCIe 4.0固态硬盘PC300 最高工作功耗低于5W

作者：高志伟

【天极网DIY硬件频道】6月23日，长江存储推出PCIe 4.0 NVMe M.2固态硬盘――PC300系列，提供256GB、512GB、1TB三种容量和M.2 22 x 42mm和22 x 80mm两种尺寸，可适配笔记本、超薄本、二合一电脑、台式电脑、IoT/嵌入式设备及服务器等终端。

PC300系列采用搭载长江存储创新的晶栈(Xtacking)2.0技术的第三代三维闪存芯片打造，支持PCIe 4.0、NVMe 1.4等接口协议，其顺序读取速度最高可达3900MB/s、写入速度为2800MB/s，最高工作功耗低于5W。同时，PC300系列还支持低功耗模式，有助于优化笔记本等设备续航。

PC300还支持LDPC纠错，全路径数据保护，可保障数据处于安全可靠的存储环境中。PC300采用HMB(Host memory buffer，主机内存缓存)方案配合SLC缓存机制，可有效保障性能并助力商用电脑降低总拥有成本。另外，新一代晶栈(Xtacking)2.0技术可为三维闪存提供更快的I/O传输速度、更高的存储密度和更灵活的产品上市时间。

长江存储产品管理部负责人范增绪表示：“长江存储致力于以新技术为存储市场赋能，持续丰富商用固态硬盘产品线。继PC005、PC210之后，长江存储推出PC300系列固态硬盘以满足不断激增的PCIe 4.0 固态硬盘市场需求。该产品依托长江存储创新的晶栈(Xtacking®)架构，为商用电脑提供灵活高效、安全稳定的数据存储。”

长江存储市场营销负责人Alex Wang表示：“此次推出的PC300系列产品，通过了主流及前沿平台的测试和验证，已正式推向市场。未来我们将持续丰富产品，为合作伙伴提供灵活高效、安全稳定的存储方案和服务，助力他们为用户打造一流的终端产品。”