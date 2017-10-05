SSD核心组成部分 详解各主控芯片有何特点?

【天极网DIY硬件频道】众所周知，固态硬盘就是由主控芯片，闪存颗粒和缓存单元组合起来的一块电子集成板。在这三大件中，采购成本最高的无疑是闪存颗粒，而最优技术含量以及核心技术的则是主控新品了。

SSD主控本质是一颗处理器，主要基于ARM架构，这和手机处理器有相似的一面。也有部分SSD厂家采用RISC架构，使其具备CPU级别的运算能力。不同架构、核心/晶体管数量的多少、频率的高低关乎主控的性能。可以说，一款主控芯片的好坏直接决定了固态硬盘的实际体验和使用寿命。那么市场上主流的主控品牌有哪些呢？

目前，主流市场主控品牌有，三星，慧荣，群联 和Marvell

三星主控：

三星电子，作为全球为数不多的，拥有半导体设计、加工、制造、生产、销售等完整生态链的半导体企业，在固态硬盘的主控芯片领域，占据着一席之地，并创造性的研发出基于三星自家固件的一系列主控芯片。

三星主控主要对应三星自家的产品，产品在缓存技术、信号处理等方面还是有着相当亮眼的表现。

慧荣主控：

慧荣科技在固态硬盘主控芯片上的主要优势在于能够提供从主控芯片到固件方案，再到电路板设计、闪存颗粒的配对等一整套固态硬盘的解决方案，还能够根据采购厂商的个性化需求进行定制化的服务。

慧荣提供的一站式服务，对于一些固态硬盘行业的企业而言，能够极大的解决它们的实际问题，能够快速提升产能和切入市场。

近日，慧荣科技发布了全新固态硬盘控制器解决方案。包括适用于客户端和企业级的超高速SM2262，适用于主流应用的SM2263，以及支持BGA封装的SM2263XT无DRAM控制器。

群联主控：

群联主控，从优盘主控设计开始，一直到固态硬盘主控，群联设计出品的主控芯片以性价比著称，特别是固态硬盘发展初期，群联主控更是凭借着超强的性价比占据了大部分的品牌市场。

Marvell主控：

Marvell作为一家以技术为核心的无晶圆厂的半导体研发公司，Marvell在芯片设计、大容量存储解决方案、移动与无线技术、网络、消费产品等方面都有着相当的建树。

具体到存储领域，Marvell 是数据存储解决方案的市场领先者，涉及消费市场、移动产品市场、桌面产品市场及企业市场等众多领域。

（ 作者：shadow 责任编辑：毛少欣）

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