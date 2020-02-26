MEMXPRO发布全盘模拟SLC专业固态硬盘

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】NAND闪存一直沿着高容量、高性能的发展方向，随着SLC、MLC、TLC、QLC乃至PLC技术的发展，存储密度和容量越来越大，但是性能、可靠性、寿命却变得越来越差。为了让闪存能够正常使用，厂商通过各种辅助技术，在性能、价格之间不断平衡。

目前，市面上的多数TLC颗粒固态硬盘支持Pseudo-SLC缓存加速，这种技术是将部分容量模拟成SLC，换取更高的读写性能，但这些缓存容量在用完时，硬盘的性能就会暴跌。

存储厂商敏博(MEMXPRO)发布一款非常特殊的PC32固态硬盘，整个硬盘的TLC都模拟成了SLC。硬盘配备美光64层堆叠的B17A 3D TLC闪存颗粒，原本标称10000次的P/E编程擦写循环已经远超普通TLC，全盘模拟SLC模式下，更是提高到40000次，远超超过MLC和工业级TLC。

由于TLC每个单元存储三个比特，SLC只有一个比特，所以模拟后容量变得很小，最小容量仅80GB、最多不过320GB。但敏博同时表示，有需求的话可以把容量做得更大。为了进一步确保稳定性、延长寿命，PCB都是单面分布主控和闪存颗粒，另有特殊的保护涂层，-40℃到85℃的工业级温度范围内均可正常工作。

敏博提供2.5寸SATA 6Gbps、M.2 2280 PCIe 3.0 x4两种形态，使用慧荣SM2262EN主控，最高持续读写性能3250MB/s、2980MB/s，更重要的是全盘都可以跑出如此强悍的性能。安全技术支持AES-256、TCG Opal 2.0安全加密以及敏博自家的mSMART智能管理工具。