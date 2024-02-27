IT影响中国2023编辑金选推荐，英睿达T500固态硬盘上手体验

【天极网DIY硬件频道】如今，数字化、智能化变革的浪潮不断奔涌向前。在并不平凡的2023年，天极网&比特网与大家一起感受了数字化技术和智能技术赋予时代的深刻变革。致敬数智化时代，第二十二届IT影响中国深入挖掘行业创新价值、倾听消费者心声，评选出具有行业代表价值的科技产品及解决方案，见证数智时代的科技创新。

在本届“IT影响中国”年度评选中，Crucial 英睿达 T500 PCIe 4.0 NVMe SSD 固态硬盘凭借其坚固耐用的品质、高效的读写速度，以及出色的性能表现，在深受用户喜爱的同时，也成为天极网编辑部推荐的固态硬盘。经过评审委员会与大众评委综合评定，第二十二届IT影响中国特授予Crucial 英睿达 T500 PCIe 4.0 NVMe SSD 固态硬盘以“年度编辑金选推荐奖”。

技术升级，年度重磅之作

如今，数据变得无处不在，日常工作、娱乐、学习往往产生大量的数据，存储设备的选择与使用不仅关乎数据的安全，其读写性能亦关乎“效率”。尤其是在AI PC火热的当下，AI应用、内容创作等需求，越来越多的消费者在升级PC时也会优先考虑在性能与品质方面有优势的SSD。

在2023年年底发布的Crucial 英睿达T500 PCIe 4.0 NVMe SSD成为游戏玩家、照片和视频等内容创建者的选择。受到大家的喜欢是有原因的。事实上，全新T500是用来替代英睿达上一代旗舰系列P5 Plus的，其在当下最为流行的PCI-Express 4.0的技术框架内，通过重新设计和采用更为先进的工艺，在性能和功耗水平上有了新的飞跃。

笔者注意到，这款SSD是基于美光232层3D TLC NAND构建的第四代高品质存储产品。英睿达T500固态硬盘搭载的是群联PS5025-E25控制器，还配备LPDDR4缓存，并且达到了每1TB NAND闪存配置1GB缓存的水平。同时，这款SSD兼备静态和动态SLC缓存，可以根据用户变化具体容量，最高可达20%左右。此外，它还支持微软DirectStorage技术，使游戏加载更快。这样的配置可以充分保证高效的传输速度。

在各项技术与配置的加持下，英睿达T500固态硬盘有了显著的性能提升。官方数据显示，英睿达T500固态硬盘的理论顺序读写速度为7400 MB/s和7000MB/s，随机读写速度则最高可达1180K和1440K IPOS。同时，相较于PCIe 3.0 NVMe SSD产品，T500的能效比提高了40%。

多个版本加持，满足多样化需求

除了较为强悍的性能外，英睿达T500固态硬盘还提供较为丰富的版本，以满足用户在具体设备上的使用需求。

在散热方面，英睿达T500提供了带散热片和不带散热片的版本选择。在容量方面，英睿达T500提供500GB(仅限不配散热器版)、1TB和2TB容量(配散热器和不配散热器版均提供)可供选择。

在耐久度方面，2TB版本为1200TBW，1TB版本为600TBW，500GB版本为300TBW。

笔者体验的Crucial 英睿达 T500 2TB版(无集成散热器版)。值得一提的是，由于设计了散热片，集成散热版的英睿达 T500在宽度上增加1mm，厚度为9.7mm，比较适合台式机和PS5主机。而无集成散热器版本较为适合游戏本或高性能轻薄笔记本用户。

性能强悍，英睿达T500测试

笔者对Crucial 英睿达 T500 2TB版进行测试，测试平台使用英特尔酷睿i5-13490F处理器，配备ROG Strix Z790-F Gaming Wi-Fi主板，采用华硕TUF RTX 3070Ti O8G GAMING显卡，系统为Windows 11 22H2，测试的环境温度为25℃。

1、CrystalDiskInfo

使用CrystalDiskinfo查看固态硬盘信息，前固件版本为P8CR002，可以准确识别2000.3 GB，标准的PCIe 4.0×4速率，协议为NVMe 2.0，支持的功能包括S.M.A.R.T、TRIM、VolatileWriteCache。

2、 CrystalDiskMark

CrystalDiskMark是一个测试电脑硬盘检测工具，简单易于操作的界面随时可以测试存储设备，测试存储设备大小和测试数字都可以选择，还可测试可读和可写的速度。

我们可以看到，在CrystaldiskMark基准测试中，顺序读取能够达到7112.54MB/s，顺序写入6929.57MB/s;4K随机读取速度11861K IOPS，4K随机写入速度1067K IOPS，与官方标称的相对一致，是旗舰级的性能表现。

3、ATTO Disk Benchmark

ATTO Disk Benchmark是一款简单易用的磁盘传输速率检测工具。软件可以用来检测移动磁盘的读取与写入速率，并且将测试数据用柱状图的形式表达出来，让用户更好地了解磁盘读取、写入的速度。

从ATTO Disk Benchmark测试看到，Crucial 英睿达 T500 2TB版的读取速度达到了6.59GB/s，而写入速度也达到了6.42GB/s，表现符合预期。

4、TxBENCH

TxBENCH中文版是一款高效专业的固态硬盘性能测试软件，TxBENCH最新版功能强悍，不但具备了基础的测试项目，软件还可以帮助用户自定义测试项目，TxBENCH软件便捷好用，支持自由设定测试的区块大小、队列深度等等，还有全盘写入测试，FILE和RAW都支持。

在TxBENCH中，Crucial 英睿达 T500 2TB版的顺序读写速度分别为6994.806MB/s和6704.944MB/s，表现相当不错。

5、3DMark存储基准测试

3DMark存储基准测试，可以实际测试游戏中的实际表现，它支持所有最新的存储技术，并测试实际、真实世界的游戏性能，如加载游戏、保存进度、安装游戏文件和录制游戏视频流等活动。

它的测试项目包括：启动加载《战地风云5》《使命召唤：黑色行动4》《守望先锋》、录制游戏、安装游戏、保存游戏、移动游戏的硬盘带宽和存取时间。

可以看到，Crucial 英睿达 T500 SSD在3DMark存储基准测试上的成绩为3998，同时，我们可以看到，测试的平均带宽为686.2MB/s，平均存取时间为45μs;加载《战地风云5》的带宽为1351.08MB/s，存取时间为58μs;加载《使命召唤：黑色行动4》的带宽为1019.01MB/s，存取时间为67μs;移动游戏的带宽为3686.11MB/s，平均存取时间为70μs，表现还是相当不错的。

6、文件传输测试

FastCopy是一款速度非常快的文件拷贝软件，可以很好地展示传输文件的大小、传输时间、传输文件个数以及传输速度，本次我们使用它来测试传输速率。

我们可以看到，Crucial 英睿达 T500 2TB版在34.9秒的时间里传输了70GB文件，传输速度为2.12GB/s。

写在最后

通过本次测试我们可以看到，Crucial英睿达T500属于PCIe 4.0 NVMe SSD中的佼佼者，无论是读写性能，抑或是性能功耗比方面都有着出色的表现。官方数据显示，英睿达T500能使游戏加载速度提高16%，内容创作应用性能提升42%。

在笔者看来，英睿达T500是一款面向游戏玩家、内容创作用户的高性能、高可靠性的固态硬盘，能够满足高性能数据存储的需求，为游戏、照片/视频剪辑注入生产力。英睿达T500固态硬盘荣膺“年度编辑金选推荐奖”，实至名归。

此外，笔者也建议有购买PCIe 4.0 NVMe SSD需求的用户可以关注Crucial英睿达T500属于PCIe 4.0 NVMe SSD。