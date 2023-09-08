拥有超快的移动固态硬盘是什么体验？2秒传输一部电影

【天极网DIY硬件频道】为了创作图文和视频，工作中经常会拍摄大量影像素材，加上喜欢将文件存放在本地，手机和电脑的存储空间经常告急，甚至在剪辑视频的过程中就会收到电脑的提升――空间不足，整理磁盘空间后再进行操作。

所以包括机械和固态，购买了很多移动硬盘。只不过如今游戏、视频等“体量”越来越大，游戏动辄上百GB，蓝光原片也要几十GB，一年下来可用空间3.6TB的移动固态又被装满了…所以看到前不久英睿达发布的X9 Pro和X10 Pro移动固态新品，就决定体验一番。

那么，拥有一块速度超快的移动固态硬盘是什么体验？

以英睿达X10 Pro为例，读写速度分别达到了2100MB/s、2000MB/s，2秒钟就可以传输一部1080P电影;图片、视频素材的备份速度相比此前使用的800MB/s硬盘提升了一倍多。

更重要的是，再也不用担心电脑剪着剪着视频就提示存储不足…凭借更快的传输速度，即使是4K视频也可以直接将素材、工程存放在移动硬盘中进行剪辑处理。

通过CrystalDiskMark、ATTODisk BenchMark、TxBench进行硬盘的理论性能测试结果如下。

英睿达X9 Pro的顺序读取速度在1060MB/s左右，写入速度约1000MB/s;英睿达X10 Pro的顺序读取速度在2030MB/s左右，写入速度约1930MB/s。与官方公布的数据稍有不同，但差别不大。

在连续读写200GB数据测试中，英睿达X9 Pro的读写速度分别为1020MB/s、930MB/s;英睿达X10 Pro的读写速度分别为1927MB/s、1700MB/s。

接下来是实际负载的读取、写入、盘内拷贝性能测试，测试项目包括300张RAW照片(18GB)、5部1080P电影(20GB)、游戏文件包(34GB，620个子文件)、FinalCut资源库(59GB，3646个子文件)、1080P视频素材(27GB)、PSD文件(25GB)、PR工程文件(10GB，91个子文件)成绩如下。

可以看到在大文件、文件包的读取方面，英睿达X10 Pro比X9 Pro快了一倍，传输用时更短。至于写入，英睿达X10 Pro的优势也更加明显，部分测试中平均读写速度最高能够达到X9 Pro的5倍左右。

我也对比了自己此前使用的读写速度在800MB/s的移动固态硬盘，英睿达X10 Pro带来的传输效率提升将更加明显，如照片素材、大型游戏安装包的备份用时只有三分之一，1080P视频素材的备份用时也减少了50%。相比之下，X9 Pro带来的提升则比较小。

通过性能测试来看，如果是追求极致、有海量高质量数据传输需求的专业影像后期、创意设计用户，那么建议优先考虑英睿达X10 Pro，成倍提升的传输速度可以避免存储成为生产力瓶颈，解锁更灵活高效的工作模式。而对于有一定移动存储需求的普通创作者、商务人士或者学生等用户而言，速度达到1000MB/s的X9 Pro性价比更高。

另外，两款移动固态硬盘都能够兼容多款设备，包括Windows、macOS、Android、iPad、Linux，还有Xbox、PS游戏主机。如果想要追剧但手机存储都被微信等应用数据占据，就可以把视频存放在X9 Pro或10 Pro中，随时观看。

英睿达X9 Pro和X10 Pro都提供1TB、2TB、4TB三种存储规格，以我们选择的2TB版本为例，目前在京东的售价分别为969元、1199元。

当然有一点需要特别注意，英睿达X10 Pro的传输速度会受到接口的限制，需要使用USB 3.2 Gen2 2x2才能获得完整进行，也就是在USB接口旁标识“20Gbps”。所以大家在购买硬盘时也需要查看自己的电脑是否配备或兼容该接口。

如果选择常规的USB C接口，那么速度将限制在1000MB/s左右。例如体验期间同时使用了MacBook Pro 16(M1 Pro，2021)进行测试，英睿达X10 Pro的顺序读取速度在900MB/s，写入速度在850MB/s，性能与英睿达X9 Pro基本一致。因此，如果使用的电脑没有对应接口，且短期内没有更换电脑的可能，X9 Pro的性能便足以满足使用需求。

很小很轻很好带

除了提升性能，相比之前用过的移动硬盘，英睿达X9 Pro和X10 Pro的小和轻也是一大亮点。体积相当于智能手机的三分之一大小，重量则仅相当于智能手机的五分之一，无论是装在背包还是口袋里都很方便。英睿达称，X9 Pro和X10 Pro是“业内每平方毫米容量最大的产品”。

两款硬盘的配色不同，分别是银灰色的X9 Pro、黑色的X10 Pro。

方方正正的设计有一种机械铠甲的感觉，其中硬盘的外壳采用了阳极氧化铝材质，而底座则是柔软橡胶。尽管设计小巧，英睿达还是考虑到了可靠性耐用性，两款硬盘都支持IP55级防尘放水，最高2米跌落，一般背包、口袋或者桌面的高度掉落都在范围内，外出使用更加安心。另外两款移动硬盘都支持密码保护和256位AES硬件加密，并提供5年质保，

与此前推出的X6/X8系列不同，英睿达X9 Pro和X10 Pro在硬盘上还配备了挂绳孔，甚至可以挂在背包、衣服的钩锁上，如果是外拍使用将更加方便，不用再背包中翻找就能随时进行素材整理和备份。

而且在挂绳孔内侧有状态指示灯，在数据读写时会闪烁。例如我们在全天外拍结束后，会选择晚上在民宿酒店备份素材，这时候就不用盯着电脑的进度条，躺在床上休息聊天，看下指示灯就知道传输、备份是否完成了。

英睿达X9 Pro和X10 Pro都提供了一根USB C to C的数据线，如果想要接入USB A则需要额外购买数据线或转接头。而且，在使用USB A时传输速度会受到限制。

写在最后

总体而言，对于高性能用户、专业创作者、设计师而言，在自身设备支持USB 3.2 Gen2 2x2的情况下，选择英睿达X10 Pro能够有效提升数据的传输速率，无论是日常素材备份还是同事间的文件传输，都能节省等待时间，同时也可以更方便的将工程文件存放在移动固态中直接进行内容创作，减少剪辑、编辑、修改过程中的卡顿，更符合当下对于灵活敏捷工作模式的迫切需求。

而对于更重视性价比或者设备没有所需接口的职场达人、学生党而言，速度达到1000MB/s的英睿达X9 Pro也足以满足日常使用需求，更值得考虑。